Yusuf Yazıcı ilk golünü attı: Kaleciyi ters ayağıyla avladı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille-Montpellier maçında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Solak olduğu bilinen yıldız oyuncu, rakip ceza sahasında Jonathan David'in pasında sağ ayağıyla klas bir şut çıkardı ve mücadeledeki ilk gole imza attı.
İşte Yusuf Yazıcı'nın Montpellier ağlarına gönderdiği gol;
🇹🇷 Yusuf, perdeyi açtı! Bu sezon #Ligue1UberEats'te ilk golü!
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🔵 Lille 1-1 Montpellier 🟠
📺 #beINSPORTS HD 3 pic.twitter.com/gVc8oQkREU
🇹🇷 Yusuf, perdeyi açtı! Bu sezon #Ligue1UberEats'te ilk golü!