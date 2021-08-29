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Yusuf Yazıcı ilk golünü attı: Kaleciyi ters ayağıyla avladı

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Lille'in Montpellier ile oynadığı maçın ilk yarısının son dakikalarında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Yazıcı ilk golünü attı: Kaleciyi ters ayağıyla avladı
Yusuf Yazıcı 2021-2022 sezonunda ilk golünü attı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille-Montpellier maçında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Solak olduğu bilinen yıldız oyuncu, rakip ceza sahasında Jonathan David'in pasında sağ ayağıyla klas bir şut çıkardı ve mücadeledeki ilk gole imza attı.

İşte Yusuf Yazıcı'nın Montpellier ağlarına gönderdiği gol;

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