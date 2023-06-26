Zaniolo'nun menajerinden transfer açıklaması: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi

Vigorelli, "Zaniolo Türkiye'ye hemen uyum sağladı. Onu burada, ligimizde görememek çok üzücü. Tatilini yapıyor ve ardından Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. Transfer dönemi uzun, bakalım ne olacak. Biz Türkiye'de iyiyiz, teklifler gelirse değerlendirilir. Galatasaray'la bir görüşme olduğu ortaya çıktı ama bu doğru değil. Şimdi hazırlıklara odaklandık" dedi.