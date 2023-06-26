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Spor

Zaniolo'nun menajerinden transfer açıklaması: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi

Galatasaray'da adı İtalyan ekipleriyle anılan Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer açıklaması geldi. Yıldız oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

22:30 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

Galatasaray'da adı İtalyan ekipleriyle anılan Nicolo Zaniolo için yeni bir transfer açıklaması geldi.

İtalyan oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

''Teklif gelirse değerlendirilir''

Vigorelli, "Zaniolo Türkiye'ye hemen uyum sağladı. Onu burada, ligimizde görememek çok üzücü. Tatilini yapıyor ve ardından Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. Transfer dönemi uzun, bakalım ne olacak. Biz Türkiye'de iyiyiz, teklifler gelirse değerlendirilir. Galatasaray'la bir görüşme olduğu ortaya çıktı ama bu doğru değil. Şimdi hazırlıklara odaklandık" dedi.

Milan sorusuna yanıt verdi

Vigorelli, Milan konusunda gelen soruya ise, "Milan taktiksel olarak onun için mükemmel bir takım mı? Evet ama bu konuya girmek istemiyorum" diye cevap verdi.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan yıldızın sözleşmesinde 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

Galatasaray forması altında 11 maça çıkan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.



#Transfer
#Nicolo Zaniolo
#Galatasaray
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