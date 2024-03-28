Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final maçının programı belli oldu.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda kupada ilk maçların programı şöyle:
23 Nisan Salı:
20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Eryaman)
24 Nisan Çarşamba:
20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Papara Park)
Kupada yarı final rövanş maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programının daha sonra ilan edileceği açıklandı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
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#Beşiktaş
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17 dakika önce