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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final maçlarının tarihleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk maçları 23-24 Nisan, ikinci maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final maçı da 23 Mayıs tarihinde oynanacak.

18:15 - 28/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:16 - 28/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final maçının programı belli oldu.


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda kupada ilk maçların programı şöyle:
23 Nisan Salı:

20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Eryaman)

24 Nisan Çarşamba:

20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Papara Park)


Kupada yarı final rövanş maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programının daha sonra ilan edileceği açıklandı.


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.






#Ziraat Türkiye Kupası
#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Ankaragücü
#Fatih Karagümrük
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