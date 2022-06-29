Spor Zirvede aynı puanda bitiren takımlar şampiyonluk için final maçı oynayacak
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Zirvede aynı puanda bitiren takımlar şampiyonluk için final maçı oynayacak

İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'da sezon sonunda zirvede yer alan iki takımın eşit puanda olması durumunda şampiyonu belirlemek için tek maçlık final müsabakası oynanmasına karar verdi.

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Haber Merkezi AA
Zirvede aynı puanda bitiren takımlar şampiyonluk için final maçı oynayacak
İtalya'da geride bıraktığımız sezonu Milan şampiyon olarak tamamlamıştı.

Federasyon genel kurulu sonrasında dün gece saatlerinde yapılan açıklamada, gelecek sezondan itibaren ligi zirvede eşit puanlarla tamamlayan iki takım arasında şampiyonu belirlemek üzere play-off sistemine gidilerek tek maç üzerinden final müsabakası yapılacak.

Doğrudan penaltı atışlarına geçilecek

Alınan karara göre, final maçının 90 dakikalık normal süresinde de iki takım arasında eşitliğin bozulmaması halinde şampiyonu belirlemek üzere doğrudan penaltı atışlarına geçilecek.

Avrupa'nın diğer üst düzey liglerinde şampiyonu belirlemek üzere play-off yöntemi kullanılmazken, takımlar arasında puan eşitliği olması halinde gol averajı ya da ikili averaj şampiyonun belirlenmesinde ana unsur olmaya devam ediyor.

Kural kalıcı hale getirildi

İtalya Federasyonu'nun aldığı kararla, pandemi döneminde getirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı da kalıcı hale getirildi. Ayrıca uzatma içeren maçlarda ek 6. oyuncu değişikliği de yapılabileceği belirtildi.

  • İtalya'da son oynanan 2021-2022 sezonunda Milan, Inter'in 2 puan önünde ipi göğüslemişti.

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