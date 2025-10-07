Steam çöktü mü, ne zaman düzelecek? 7 Ekim Steam erişim sorunu ve giriş hatasında son durum

7 Ekim 2025 Salı akşamı dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından Steam'e erişim sorunu yaşandı. Türkiye dahil birçokülkede kullanıcılar, Steam çöktü mü?, Steam neden açılmıyor?, Steam mağazası hata veriyor gibi paylaşımlarla sosyal medyada gündem yarattı. Platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata ekranlarıyla karşılaştı, oyun indirme ve satın alma işlemleri geçici olarak durduruldu.





Kullanıcılar: 'Sunucuya Bağlanılamıyor' hatası alıyoruz

Kısa süre içinde binlerce oyuncu, yaşadığı bağlantı problemlerini hem X (Twitter) hem de Reddit üzerinden bildirdi. Bazı kullanıcılar “Sunucuya bağlanılamıyor” hatası aldıklarını, bazıları ise Steam mağaza sayfalarının hiç yüklenmediğini belirtti.

Ayrıca oyun içi sohbet, arkadaş listesi ve Steam Cloud senkronizasyonu gibi özelliklerin de çalışmadığı rapor edildi.





Durumu izleyen uluslararası kesinti takip siteleri (Downdetector, Steamstat vb.) ise küresel çapta bir erişim sorunu yaşandığını doğruladı.

Steam neden çöktü? Olası nedenler

Valve tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanlara göre sorun, sunucu trafiğinde ani bir yoğunluk, bölgesel ağ arızası veya beklenmedik bir yazılım güncellemesi nedeniyle ortaya çıkmış olabilir. Benzer kesintiler geçmişte de özellikle Steam İndirimleri, yeni oyun lansmanları ya da büyük güncellemeler dönemlerinde yaşanmıştı. Siber güvenlik kaynakları, erişim probleminin DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırısı ihtimaline de işaret ediyor ancak bu iddia henüz doğrulanmış değil.





Sorun ne zaman çözülecek?

Steam’in bağlı olduğu Valve Corporation, kısa süreli kesintilerde genellikle açıklama yapmıyor. Ancak şirketin geçmiş kayıtlarına göre, bu tür kesintiler 1 ila 3 saat arasında gideriliyor. Bazı bölgelerde erişimin kademeli olarak normale dönmeye başladığı bildirildi. Kullanıcılar, Steam istemcisini yeniden başlatarak veya DNS önbelleğini temizleyerek sorunun geçici olarak çözülüp çözülmediğini kontrol edebilir.





Steam kullanıcıları için tavsiyeler