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Stefan Kuntz kimdir, nereli, kaç yaşında? Stefan Kuntz'un hayat hikayesi

Stefan Kuntz TFF'nin yapmış olduğu açıklama ile A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmıştı. Daha önce de önemli milli takımları çalıştıran Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? İşte merak edilen bütün detaylar sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Stefan Kuntz kimdir, nereli, kaç yaşında? Stefan Kuntzun hayat hikayesi
​Stefan Kuntz kimdir, nereli, kaç yaşında? Stefan Kuntz'un hayat hikayesi

Stefan Kuntz'un kim olduğu ile ilgili çok fazla soru mevcut. A Milli Takımı çalıştıran Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? İşte bütün detaylar sizlerle...

Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Stefan Kuntz 30 Ekim 1962’de Almanya’da dünyaya geldi. Diziliş tercihi 4-3-3 yönünde olan Alman teknik adam kariyerine 1999 yılında Neunkirchen takımını çalıştırarak başladı.

2000’de Karlsue’nin başına geçen Kuntz 2003’te ise Mannheim’i çalıştırdı. Farklı takımlarda görev aldıktan sonra 2006’da Bochum’un başına geçen Kuntz, 2008 yılında ise K’lautern ile anlaştı.

Bir süre DFL’de yönetim kurulu üyesi olarak görev alan başarılı teknik adam 2020’de ise Almanya milli takımının başına geçti. 7 Ağustos 2021’de ise Alman teknik adamla yollar ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Alman Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

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