Şu'ara Suresi’nde geçen peygamber kıssaları

Şu'ara Suresi, Kur'an'ın 26. suresidir. Sure, tamamı da 19. cüzde yer alan 227 ayetten oluşur. Sure ismini, 224. ayette geçen ve şairler anlamına gelen “eş-Şu’ara” kelimesinden almıştır. Sure Mekke döneminde indirilmiştir. Şu'ara Suresi’nde Hz Musa, Harun, İbrahim, Nuh, Hûd, Salih, Lut ve Şuayb peygamberin kıssaları anlatılır.