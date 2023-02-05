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Süper Lig 23. hafta puan durumu

Süper Lig puan durumunu sizler için hazırladık. Süper Lig puan durumunda Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor’u misafir edecek. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Demir Grup Sivasspor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Süper Lig 23. hafta maçları yarın oynanacak üç karşılaşma ile tamamlanacak. Adana Demirspor’un 38, Kayserispor’un 32, Konyaspor’un 27, Karagümrük’ün 26 puanı bulunmakta. Peki Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 23. Hafta maç sonuçları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor güncel puan durumu.

17:38 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Süper Lig puan durumu

Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor evinde Corendon Alanayspor'u konuk etti. İstanbulspor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. İşte Süper Lig 23. hafta 6 Şubat Pazartesi maç programı ve güncel puan durumu.

Süper Lig maç sonuçları, puan durumu

6 Şubat Pazartesi kimin maçı var?

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)

20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)

Süper Lig puan durumu



#süper lig puan durumu
#galatasaray
#fenerbahçe
#beşiktaş
#trabzonspor
1 saat önce
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Süper Lig 23. hafta puan durumu
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