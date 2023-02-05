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Süper Lig puan durumu
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor evinde Corendon Alanayspor'u konuk etti. İstanbulspor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. İşte Süper Lig 23. hafta 6 Şubat Pazartesi maç programı ve güncel puan durumu.
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)
20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)