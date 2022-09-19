Supplementler hakkında merak edilen her şey!

Sağlıklı bir yaşam için yapılan spor ve egzersiz, yanlış uygulandığında ya da yanlış beslenme ile bir araya geldiğinde faydadan çok zarara yol açabiliyor. Uzman kontrolü olmaksızın bilinçsiz yapılan spor faaliyetleri ve beslenme şekilleri birçok sağlık problemlerine yol açabiliyor. A’dan Z’ye supplementlerle ilgili bütün merak ettiğiniz soruların cevapları haberimizde.

SUPPLEMENT NEDİR?

Supplement en basit tanımıyla gıda takviyeleridir. Sporculara özel hazırlanmış takviye gıdalar olarak açıklayabileceğimiz supplementler, vücudun ihtiyacı olan besin maddelerinin dışarıdan alınması anlamına gelmektedir. Özellikle yüksek yoğunluklu sporla uğraşan kişiler tarafından supplement çeşitleri tercih edilir.

SUPPLEMENTLER NELERDİR?

Protein tozları, amino asitler, farklı vitaminler, mineraller, faydalı esansiyel yağlar ya da probiyotikler Supplementler çeşitlerine örnektir.

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SUPPLEMENTLER SAĞLIKLI MI?

Supplement doğru ve bilinçli kullanıldığı sağlık için oldukça faydalı takviyelerdir. Ancak bunun için ilk olarak Supplementlerin ne olduğu, nasıl kullanılması gerektiği ve içerikleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

SUPPLEMENTLER NE İŞE YARAR? FAYDALARI NELER?

> Supplementler vücudu onarıcı bir özellik gösterirler.

> Kas kaybını önlemeye yardımcı olurken yağsız kas kazanımı konusunda yardımcı olurlar.

> Yeni kas dokularının inşa edilmesini kolaylaştırırlar.

> Vücudun kendi kendine üretemediği ya da ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığı vitamin/mineral gibi maddeleri takviye ederler.

> Sağlıklı ve fit bir vücuda ulaşmak için egzersiz programlarını desteklerler.

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> Vücudun kendini onarmasını ve geliştirmesini hızlandırıcı bir etkiye sahiptirler.

SUPPLEMENTLER ZARARLI MI? ZARARLARI NELER?

Genel olarak vücut sağlığı için herhangi olumsuz bir durum teşkil etmeyen supplementlerin zaman zaman bazı yan etkileriyle karşılaşılmaktadır. Bunun en önemli sebebi kullanım miktarına dikkat edilmemesi ve amacına uygun olmayan supplementleri kullanmaktır.

Kullanım önerilerine dikkat edildiğinde özellikle sporla ilgilenen kişiler için oldukça faydalı olan supplement çeşitlerinin olası zararlarından bahsetmek gerekirse;

> Laktoz duyarlılığına sahip kişiler protein takviyesi konusunda dikkatli olmalılardır.

> Aksi durumda mide bulantısı ve karın ağrısı gibi şikayetlerin görünmesi söz konusudur.

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> Vücudun herhangi bir vitamin ihtiyacı yoksa fakat vitamin takviyesi alınmaya devam ediyorsa bu durum da birtakım sağlık problemlerini ortaya çıkarabilir.

> Kalp hastalıkları ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin supplement kullanımı sırasında ekstra dikkatli olmaları gerekir.

SUPPLEMENTLER NE ZAMAN ALINMALI?

Spordan hemen sonra katabolizma (yıkım) süreci başlayacağı için kaslar acil onarılmaya ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle antrenmandan hemen sonra alınmalıdır. Günlük kullanımda 5 gr kullanılmalıdır.

SUPPLEMENTLERİ KİMLER KULLANABİLİR?

Profesyonel sporcuların dışında spor, egzersiz ve vücut geliştirme ile ilgilenenlerin düzenli ve yeterli miktarda beslenmesi, metabolizmanın tüm besin ihtiyaçlarını karşılar.

Bu yüzden sıra dışı durumların dışında, profesyonel olarak spor yapmayanların protein tozu ya da diğer besin takviyelerini almaları önerilmez.

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Yalnızca profesyonel sporcular tarafından bir uzman eşliğinde, vücudun ihtiyacı olan protein miktarı belirlendikten sonra tüketilmesi önerilen protein tozu kullanımı bir diyet programı gibidir.

Supplementlerin faydaları arasında sayılan, kas yapısının ve kemiklerin güçlenmesi, yapılan egzersiz sonrasında kas onarımının desteklenmesi gibi işlevlerden ancak bu şekilde faydalanılabilir.