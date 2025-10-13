Tarım ve Orman Bakanlığı 200 personel alımı başvuru ekranı açıldı: İşte kadro dağılımı ve şartlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 200 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre başvurular 13-24 Ekim 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Alımlarda 2024 KPSS puanları esas alınacak.





Tarım ve Orman Bakanlığı 200 personel alımı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapmak üzere 200 sözleşmeli personel istihdam edecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre başvurular, 13 Ekim Pazartesi günü başladı ve 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar sürecek.





Adaylar, başvurularını yalnızca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) sistemi üzerinden e-Devlet şifresiyle gerçekleştirebilecek. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.





Kadro dağılımı belli oldu

İlana göre alınacak 200 sözleşmeli personelin dağılımı şöyle:

26 mühendis,

41 veteriner hekim,

25 koruma ve güvenlik görevlisi,

108 destek personeli.

Adaylar, başvurularını yalnızca bir pozisyon için yapabilecek. Başvuru sonrası sistem üzerinden bilgilerini kontrol etmeleri ve belgelerini eksiksiz yüklemeleri gerekecek.





Başvurularda 2024 KPSS puanı geçerli olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımlarında, 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları esas alınacak.

Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puan türleri değerlendirilecek. Yerleştirmede, her bir kadro için alınacak aday sayısına göre asil ve 3 katı kadar yedek aday listesi oluşturulacak.





Genel başvuru şartları

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış ve 65 yaşından gün almamış olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.





Sonuçlar nerede açıklanacak?

Başvuruların tamamlanmasının ardından yerleştirme işlemleri KPSS puan sıralamasına göre yapılacak. Sonuçlar, hem Kariyer Kapısı sistemi üzerinden hem de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmî internet sitesinde (www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) ilan edilecek.





Başvuruların değerlendirilmesi ve atama süreci