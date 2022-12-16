Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 1200 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Detayları Bakan Vahit Kirişçi tarafından açıklanan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzu ve başvuru ekranı...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 20 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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TERCİHLER NE ZAMAN SONA ERECEK?

Adaylar tercihlerini, 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 20 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

1200 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığınca, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, 1200 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, daha önceki atamalarda atama şartlarını taşımama, feragat ve evrak teslim etmeme gibi nedenlerle boş kalan pozisyonlar başta olmak üzere, 1200 sözleşmeli personel alınacak.

HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPILACAK?

Söz konusu adaylar, büro ve destek personeli (temizlik görevlisi, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi, kara gümrük kapılarında 7/24 çalışılması esasına göre veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde veteriner hekim, zirai karantina müdürlüklerinde ziraat mühendisi (inspektör görevi yapmak üzere bitki koruma bölümü mezunu) olarak görevlendirilecek.

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BRANŞ VE KADROLAR

Alınacak sözleşmeli personelin unvan ve sayıları şöyle:

"- 304 büro personeli

- 267 koruma ve güvenlik görevlisi

- 201 temizlik görevlisi

- 167 ziraat mühendisi

- 107 veteriner hekim

- 68 şoför

- 48 orman muhafaza memuru

- 14 gıda mühendisi

- 7 harita mühendisi

- 7 avukat

- 4 su ürünleri mühendisi

- 3 kimyager

- 1'er balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat teknisyeni ve sağlık teknikeri."

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ortaöğretim Mezunları için;

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak.

Ön Lisans Mezunları;

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak,

Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak,

Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri,

Ormancılık ve Orman Ürünleri önlisans programlarının birinden mezun olmak,

Av ve Yaban Hayatı, Avcılık ve Yaban Hayatı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

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