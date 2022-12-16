Özgün KPSS tercihlerinde nitelik kodları ve şartları nelerdir?
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KPSS tercihlerinde nitelik kodları ve şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı süreci ile birlikte KPSS nitelik kodları ve şartları merak kazandı. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından başlatılan kamu personel alımı sonrasında adaylar ÖSYM üzerinden tercih yaparken adaylar 3021, 3149, 4001, 4419, 4421, 4426, 4429, 4431, 4503, 4507, 4747, 4611, 4669, 4685 nitelik kodları ile karşılaşıyor. Her bir nitelik kodu bir meslek grubu için mezuniyet durumunu ifade ediyor. Peki, KPSS nitelik kodları neler, hangi meslekleri ifade ediyor? KPSS nitelik kodu şartları neler? KPSS ortaöğrenim, önlisans ve lisasn nitelik kodlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS nitelik kodları: 3021, 3149, 4001, 4419, 4421, 4426, 4429, 4431, 4503, 4507, 4747, 4611, 4669, 4685 nitelik kodları öğrenim koşulları
KPSS nitelik kodları

Tarım Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzunun açıklanmasıyla nitelik kodu için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, KPSS tercih nitelik kodları listesi var mı? İşte ortaöğretim, önlisans, lisans KPSS tercihleri kodları…

TARIM BAKANLIĞI KPSS NİTELİK KODLARI ÖĞRENİM KOŞULLARI

3149: Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Ormancılık ve Orman Ürünleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

7303 Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi

2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

6551 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak.

2009 Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak

4524 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.

2009 Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak.

502 İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak.

3001 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

3021 Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3149 Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Ormancılık ve Orman Ürünleri önlisans programlarının birinden mezun olmak

3153 Av ve Yaban Hayatı, Avcılık ve Yaban Hayatı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

4419 Hukuk lisans programından mezun olmak

4569 Biyokimya lisans programından mezun olmak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı!
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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı!
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