KPSS tercihlerinde nitelik kodları ve şartları nelerdir?

Tarım Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzunun açıklanmasıyla nitelik kodu için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, KPSS tercih nitelik kodları listesi var mı? İşte ortaöğretim, önlisans, lisans KPSS tercihleri kodları…

TARIM BAKANLIĞI KPSS NİTELİK KODLARI ÖĞRENİM KOŞULLARI

3149: Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Ormancılık ve Orman Ürünleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

7303 Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi

2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

6551 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak.

2009 Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak

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4524 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.

2009 Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak.

502 İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak.

3001 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

3021 Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3149 Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Ormancılık ve Orman Ürünleri önlisans programlarının birinden mezun olmak

3153 Av ve Yaban Hayatı, Avcılık ve Yaban Hayatı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

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4419 Hukuk lisans programından mezun olmak

4569 Biyokimya lisans programından mezun olmak.

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