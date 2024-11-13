Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın faiz kararına geri sayım başladı. Merkez Bankası (TCMB), son olarak politika faizini piyasa beklentilerinine paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Böylece faiz üst üste yedinci ayda da değişmemişti. Tüm gözler şimdi Kasım ayı faiz kararında. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. 2024 yılı Kasım ayı faiz kararı için gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TCMB PPK toplantısına çevrildi. Kasım ayı faiz kararı ne olacak merak konusu. Son olarak açıklanan Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararında faiz sabit tutulmuştu. İşte toplantı tarihi.
MERKEZ BANKASI KASIM 2024 FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
TCMB kasım ayındaki PPK toplantısını 21 Kasım 2024 günü gerçekleştirecek. Merkez Bankası’nın politika faizi kararı aynı gün saat 14.00 itibariyle açıklanacak.
ÖNCEKİ FAİZ KARARLARI NELER OLMUŞTU?
Merkez Bankası’nın 2024 yılında aldığı faiz kararları şu şekildeydi:
Ocak 2024’te ve Şubat 2024’te yüzde 45’te sabit tutuldu, Mart 2024’te 500 baz puan faiz artırıldı ve faizler yüzde 50’ye yükseltildi, Nisan 2024’te ise faizler yüzde 50’de sabit bırakıldı. Mayıs ayında bir değişiklik olmadı ve faizler sabit tutuldu. Aynı şekilde haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında da bir değişikliğe gidilmedi.