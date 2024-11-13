Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. 2024 yılı Kasım ayı faiz kararı için gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TCMB PPK toplantısına çevrildi. Kasım ayı faiz kararı ne olacak merak konusu. Son olarak açıklanan Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararında faiz sabit tutulmuştu. İşte toplantı tarihi.

Ocak 2024’te ve Şubat 2024’te yüzde 45’te sabit tutuldu, Mart 2024’te 500 baz puan faiz artırıldı ve faizler yüzde 50’ye yükseltildi, Nisan 2024’te ise faizler yüzde 50’de sabit bırakıldı. Mayıs ayında bir değişiklik olmadı ve faizler sabit tutuldu. Aynı şekilde haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında da bir değişikliğe gidilmedi.