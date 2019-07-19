Teknoloji 5Gye öncülük eden OPPO gözünü 6Gye dikti
MOBİL

5G'ye öncülük eden OPPO gözünü 6G'ye dikti

Reno serisi ile 5G teknolojisine öncülük yapan akıllı telefon markası OPPO, 5G'nin ötesini şekillendirecek 6G vizyonunu oluşturmaya başladı.

Haber Merkezi AA
Oppo firması Reno serisiyle 5G teknolojilerinde büyük aşama kaydetmişti.
Oppo firması Reno serisiyle 5G teknolojilerinde büyük aşama kaydetmişti.

Reno serisi ile 5G teknolojisine öncülük yapan akıllı telefon markası OPPO, 5G'nin ötesini şekillendirecek 6G vizyonunu oluşturmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'daki 5G bağlantılı ilk akıllı telefon olan Reno 5G'yi üreten OPPO, 5G teknolojisine öncülük ederken gelecekteki yenilikleri keşfetme konusunda da kararlı bir şekilde çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Standartlar Araştırma Direktörü ve 5G bilim insanı Henry Tang, 5G'nin hayata geçmesiyle yapay zeka ve telekomünikasyon teknolojilerinin birbirlerini güçlendirdiğini belirterek, insanlar, nesneler ve zeka arasındaki bağlantının gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

5G çağından, şu an için uzakta olan 6G dönemini değerlendiren Tang, giderek daha fazla işletmenin büyük ölçüde insan müdahalesi olmadan faaliyet göstereceğini aktardı.

Akıllı teknolojilerin yön vereceği yakın gelecekte, makinelerin ve yapay zekanın doğrudan iletişime geçtiği senaryoların sayısının artacağını ifade eden Tang, “Ortak zeka” kavramını ortaya atarak, gelecekteki yeni iş modeline akıllı cihazlar arasındaki akıllı bağlantıların yön vereceğini bildirdi.

Tang, medya verileri, sensör verileri ve kontrol verileri gibi geleneksel verilerden ayrı olarak, 6G ağını belirleyen yeni veri türü yapay zeka güdümlü “akıllı” iletimler olacağını, cihazların, yapay zeka iletilerini paylaşma ve iletme yeteneğine sahip olacağını aktardı.

Tıpkı 5G’de olduğu gibi 6G teknolojilerinin performansını artırmak için de hız, gecikme, güvenlik, kapsama alanı, enerji verimliliği, bağlantı yoğunluğu, doğruluk gibi konularda yüksek beklentileri karşılamak için yoğun çaba harcamak gerekeceğini, teknolojinin gelişen evrimi ile dünyanın benzersiz bir bağlantı düzeyine erişeceğini belirten Henry Tang, “OPPO olarak, yeni zeka çağında heyecan verici fırsatları memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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5G'de öncü olan OPPO, 2015 yılında ilk 5G ekibini kurdu ve o zamandan beri standardizasyon, Ar-Ge ve uygulamalar gibi alanlarda yeni nesil teknolojilere büyük yatırımlar yapıyor. OPPO, 2019’da ilk 5G akıllı telefonu ve Avrupa'nın ilk ticari 5G ürünü olan Reno 5G'yi piyasaya sürerek akıllı bağlantı dönemindeki liderliğini pekiştirdi. İlk kez 1 Mayıs 2019’da İsviçre’de Swisscom ağında tanıtılan Reno 5G, 20 Mayıs itibarıyla İngiltere’de ve diğer pazarlarda kullanıma sunuldu. OPPO ayrıca 5G'nin yapay zekâ, büyük veri, bulut ve diğer teknolojiler ile yakınsamasını aktif bir şekilde araştırıyor.

OPPO Standartlar Araştırma Direktörü ve 5G bilim insanı Henry Tang, OPPO’nun akıllı bağlantı vizyonunu ilk olarak geçen mayıs ayında Şangay’da yapılan IEEE International Conference on Communications (ICC) etkinliğinde açıklamıştı. OPPO, gelecekteki yaşam tarzlarını öngörerek, kullanıcılar için sürekli olarak yenilikçi deneyimler sunmaya ve daha fazla değer yaratmaya kararlı bir şekilde devam ediyor.
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