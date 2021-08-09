ABD bu kez de Honor'u kara listeye dahil etmek istiyor

Amerika Birleşik Devletleri, 2019'da 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle birçok farklı Çinli şirketi engelleme kararı almıştı. Bu listenin ilk sırasında ise Huawei yer alıyordu. ABD, şimdi ise Huawei bünyesinden ayrılarak bağımsız hale getirilen Honor'a da yaptırım uygulamak istiyor.

Honor ile ilgili kararı ise Ticaret Bakanlığı verecek.

Satılmasının ardından Intel ve Qualcomm ile iş birliği yapan ve ilişkilerini düzeltme yoluna sokan Honor, ABD cephesinden yeni bir darbe alacak gibi görünüyor. En azından ortaya çıkan detaylar bunu doğruluyor. Toplamda 14 Cumhuriyetçi politikacı, ABD Ticaret Bakanlığı'na Honor'un kara listeye alınması yönünde talep gönderdi. Bu da Huawei gibi Honor'un da yasaklanmak istediği konusunu gündeme getiriyor.

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Cumhuriyetçiler neden Honor'u yasaklatmak istiyor?

Cumhuriyetçilerin Honor'u yasaklatmak istemesinin sebebi Huawei ile çok benzer. Bu noktada markanın ulusal güvenlik tehdidi içeriği düşünülüyor. Ticaret Bakanlığı'nın nasıl bir karar vereceği ise şimdilik merak konusu.

TEKNOLOJİ ABD aralarında Huawei'nin de bulunduğu toplam 59 Çinli şirkete yatırım yasağı getiriyor