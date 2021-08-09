Teknoloji ABD bu kez de Honoru kara listeye dahil etmek istiyor
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ABD bu kez de Honor'u kara listeye dahil etmek istiyor

Bundan 2 yıl önce Huawei'yi 'ulusal güvenlik' gerekçeleriyle kara listeye ekleyen ABD, şimdi de benzer bir kararı Honor'a da uygulamak istiyor. Cumhuriyetçi politikacılar, Honor'un ülke güvenliğini tehdit ettiğini düşünerek gerekli yaptırımların uygulanması için Ticaret Bakanlığı'na mektup gönderdi.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
ABD bu kez de Honoru kara listeye dahil etmek istiyor
Honor

Amerika Birleşik Devletleri, 2019'da 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle birçok farklı Çinli şirketi engelleme kararı almıştı. Bu listenin ilk sırasında ise Huawei yer alıyordu. ABD, şimdi ise Huawei bünyesinden ayrılarak bağımsız hale getirilen Honor'a da yaptırım uygulamak istiyor.

Honor ile ilgili kararı ise Ticaret Bakanlığı verecek.
Honor ile ilgili kararı ise Ticaret Bakanlığı verecek.

Satılmasının ardından Intel ve Qualcomm ile iş birliği yapan ve ilişkilerini düzeltme yoluna sokan Honor, ABD cephesinden yeni bir darbe alacak gibi görünüyor. En azından ortaya çıkan detaylar bunu doğruluyor. Toplamda 14 Cumhuriyetçi politikacı, ABD Ticaret Bakanlığı'na Honor'un kara listeye alınması yönünde talep gönderdi. Bu da Huawei gibi Honor'un da yasaklanmak istediği konusunu gündeme getiriyor.

Cumhuriyetçiler neden Honor'u yasaklatmak istiyor?

Cumhuriyetçilerin Honor'u yasaklatmak istemesinin sebebi Huawei ile çok benzer. Bu noktada markanın ulusal güvenlik tehdidi içeriği düşünülüyor. Ticaret Bakanlığı'nın nasıl bir karar vereceği ise şimdilik merak konusu.

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