Teknoloji ABD Mahkemesi Çinli Xiaomiye yaptırım kararını geri aldı
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ABD Mahkemesi Çinli Xiaomi'ye yaptırım kararını geri aldı

ABD Bölge Mahkemesi, geçtiğimiz dönemlerde Çinli Xiaomi'nin kara listeye alınmasını kapsayan kararı geri aldı. Mahkeme, Xiaomi'nin zarar görmesini engellemek için ihtiyati tedbir kararı aldı. Bu kararla birlikte diğer Çinli teknoloji devleri de harekete geçebilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Xiaomi
Xiaomi

ABD Hükümeti ve Çinli şirketler arasındaki gerginlik yıllardır devam ediyor. ABD; Huawei ve Xiaomi gibi Çinli akıllı telefon üreticilerini 'ulusal güvenlik' nedeniyle kısıtlıyor. Huawei ile başlayan süreç, ardından Xiaomi devam etmişti. Ancak Xiaomi cephesinde yepyeni bir gelişme söz konusu.

Mahkemeden döndü

Çinli akıllı telefon üreticisine yönelik karalisteyealınma kararı FederalMahkeme'den geri döndü. Yani böylece Çin Komünist Partisi şirketi olduğu ve ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulanan Xiaomi, açtığı davayı kazanmayı başardı.

Xiaomi tarafında alınan bu karar, diğer Çinli akıllı telefon üreticilerine de örnek olabilir.

Bununla birlikte ABD Bölge Mahkemesi'ndeki Yargıç Rudolph Contreras, Xiaomi'nin zarar görmesini engellemek için ihtiyati tedbir kararı aldı. Konuyla alakalı olarak Çinli şirketin yaptığı açıklama ise şu şekilde:

    Sadece sivil ve ticari kullanıma yönelik tüketici elektroniği ürünleri sunan bir şirket olduğumuzu yineliyoruz. Xiaomi'nin Çin ordusuyla bağlantılı bir şirket olarak anılmasının tamamen keyfi bir uygulama olduğuna inanıyoruz. Halihazırda verilen karar da bunu net biçimde gösteriyor. Mahkemenin bu tanımlamayı hukuka aykırı olduğunu kabul etmesiyle birlikte bu tanımlamanın kalıcı olarak kaldırılması yönündeki talebi sürdüreceğiz.

Şimdilik Huawei tarafındaki kara liste ise aynı şekilde devam ediyor.

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