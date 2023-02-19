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Teknoloji

Afet anında hızlı ve sağlıklı iletişim için: Hayat kurtaracak mobil uygulamalar

Teknoloji sayesinde depreme karşı alabileceğimiz önlemlerden biri de en doğru mobil uygulamaları telefonumuza indirmek ve sürekli güncellemek. AFAD ve 112 Acil Servis’e tek tuşla konumunuzu ve bilgilerinizi göndermeniz mümkün. Öte yandan, depremi önceden haber verdiğini iddia eden bazı uygulamalardan uzak durmak gerekiyor.

Orhan Orhun Ünal
Orhan Orhun Ünal
04:00 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
AFAD ve 112 Acil Servis’e tek tuşla konumunuzu ve bilgilerinizi göndermeniz mümkün. (GRAFİK: HAKAN ÖZASLAN)

AFAD ve 112 Acil Servis’e tek tuşla konumunuzu ve bilgilerinizi göndermeniz mümkün. (GRAFİK: HAKAN ÖZASLAN)

Ülkemizin bir gerçeği olan depremi sürekli hatırlamak ve bilgi sahibi olmak için en önemli yollardan biri de doğru mobil uygulamaları telefonumuza indirmek. Gelişen mobil teknolojiler, deprem anında hayat kurtarabilecek özellikler sunuyor. Bu nedenle, en işlevsel platformları edinip sürekli güncel tutmak gerekiyor. Öte yandan, internette depremi önceden haber verdiğini iddia eden ve yanlış bilgiler paylaşan platformlardan uzak durulması tavsiye ediliyor. Bunun yerine güvenli, bilişim alt yapısı sağlam ve yetkili kurumlara ulaşabilmenizi sağlayacak olanları cep telefonu veya tabletinize yüklemek gerekiyor.

AFAD’A TEK TUŞLA ULAŞMAK MÜMKÜN

Bunların başında AFAD Deprem Mobil Uygulaması geliyor. AFAD Acil Sistemi sayesinde, tek tuşla çağrı yapılabiliyor. İnternet üzerinden gerçekleşen aramanın konum bilgileri anında yetkililerle paylaşılıyor. Ayrıca, olası afette tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşmak mümkün. Sesli görüşme imkanı olmayan kullanıcılar, hazır mesajlarla yine ileti gönderebiliyor.

BÖLGENİN RİSK DURUMUNU RAPOR EDİP HARİTASINI ÇIKARIYOR

Kandilli Rasathanesi’ne ait ‘Deprem Bilgi Sistemi 3.0’ ise Türkiye’nin deprem haritası ve bölgenizdeki riskli alanları bildiriyor. Bulunduğunuz alanda daha önce yaşanan depremleri tarihini çıkarması yanında, olası deprem anında neler yaşandığını kullanıcılara soruyor. Buradan gelen verileri işleyerek sarsıntının boyutu ve haritasını belirleyebiliyor.

112 ACİL SERVİSİNE KONUM AT

  • 112 acil yardım butonu sayesinde ise, yakınlarınızda yaşanan ve acil müdahaleye ihtiyaç duyulan anlarda 112 Acil Servisi’ni haberdar edebilirsiniz. Bu sistem sayesinde de kullanıcı ve konum bilgileriniz yetkililere ulaşabiliyor. AKUT’a ait, uygulamada ise ‘Güvendeyim’ butonuna basarak, önceden belirlenen 10 kişiye bilgi veriliyor. Söz konusu uygulama yakınlarınıza bilgi mesajı yanında konumunuzu da gönderiyor. Benzer şekilde, Düdüğüm isimli uygulama da, acil anlarda ses çıkarmanızı ve belirlenen telefon numaralarına mesaj göndermenizi sağlıyor.

Teknolojik hurafelere dikkat

Afet anında hayat kurtarabilecek uygulamalar yanında, kullanıcıların korkusunu ve son günlerdeki telaşı fırsat bilen reklamlara da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle, depremi önceden bilen, sarsıntı tespiti yaptığını iddia eden uygulamalardan uzak durmak önemli. Çoğu yanlış bilgi içermesinin yanında yetkililere ulaşmanızı sağlayacak gerekli altyapıdan yoksun olabilir.


#Deprem
#Mobil Uygulama
#AFAD
#112 Acil Servis
#Konum
1 saat önce
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Afet anında hızlı ve sağlıklı iletişim için: Hayat kurtaracak mobil uygulamalar
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