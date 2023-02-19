Afet anında hızlı ve sağlıklı iletişim için: Hayat kurtaracak mobil uygulamalar

|
AFAD ve 112 Acil Servis’e tek tuşla konumunuzu ve bilgilerinizi göndermeniz mümkün. (GRAFİK: HAKAN ÖZASLAN)
Ülkemizin bir gerçeği olan depremi sürekli hatırlamak ve bilgi sahibi olmak için en önemli yollardan biri de doğru mobil uygulamaları telefonumuza indirmek. Gelişen mobil teknolojiler, deprem anında hayat kurtarabilecek özellikler sunuyor. Bu nedenle, en işlevsel platformları edinip sürekli güncel tutmak gerekiyor. Öte yandan, internette depremi önceden haber verdiğini iddia eden ve yanlış bilgiler paylaşan platformlardan uzak durulması tavsiye ediliyor. Bunun yerine güvenli, bilişim alt yapısı sağlam ve yetkili kurumlara ulaşabilmenizi sağlayacak olanları cep telefonu veya tabletinize yüklemek gerekiyor.
Bunların başında AFAD Deprem Mobil Uygulaması geliyor. AFAD Acil Sistemi sayesinde, tek tuşla çağrı yapılabiliyor. İnternet üzerinden gerçekleşen aramanın konum bilgileri anında yetkililerle paylaşılıyor. Ayrıca, olası afette tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşmak mümkün. Sesli görüşme imkanı olmayan kullanıcılar, hazır mesajlarla yine ileti gönderebiliyor.
Kandilli Rasathanesi’ne ait ‘Deprem Bilgi Sistemi 3.0’ ise Türkiye’nin deprem haritası ve bölgenizdeki riskli alanları bildiriyor. Bulunduğunuz alanda daha önce yaşanan depremleri tarihini çıkarması yanında, olası deprem anında neler yaşandığını kullanıcılara soruyor. Buradan gelen verileri işleyerek sarsıntının boyutu ve haritasını belirleyebiliyor.
Afet anında hayat kurtarabilecek uygulamalar yanında, kullanıcıların korkusunu ve son günlerdeki telaşı fırsat bilen reklamlara da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle, depremi önceden bilen, sarsıntı tespiti yaptığını iddia eden uygulamalardan uzak durmak önemli. Çoğu yanlış bilgi içermesinin yanında yetkililere ulaşmanızı sağlayacak gerekli altyapıdan yoksun olabilir.