Afet anında hızlı ve sağlıklı iletişim için: Hayat kurtaracak mobil uygulamalar

Ülkemizin bir gerçeği olan depremi sürekli hatırlamak ve bilgi sahibi olmak için en önemli yollardan biri de doğru mobil uygulamaları telefonumuza indirmek. Gelişen mobil teknolojiler, deprem anında hayat kurtarabilecek özellikler sunuyor. Bu nedenle, en işlevsel platformları edinip sürekli güncel tutmak gerekiyor. Öte yandan, internette depremi önceden haber verdiğini iddia eden ve yanlış bilgiler paylaşan platformlardan uzak durulması tavsiye ediliyor. Bunun yerine güvenli, bilişim alt yapısı sağlam ve yetkili kurumlara ulaşabilmenizi sağlayacak olanları cep telefonu veya tabletinize yüklemek gerekiyor.