Teknoloji Akıllı telefon üreticisi OnePlus Türkiyedeki faaliyetlerine başladı
MOBİL

Akıllı telefon üreticisi OnePlus Türkiye'deki faaliyetlerine başladı

Çinli üretici OnePlus, bir süredir Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili çalışmalar yapıyordu. Son olarak gelinen noktada bugün itibariyle Türkiye'deki resmi faaliyetlerin başladığı duyuruldu. Böylece birçok farklı akıllı telefon üreticisine ek olarak OnePlus da Türkiye'de daha aktif şekilde varlık göstermiş olacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Akıllı telefon üreticisi OnePlus Türkiyedeki faaliyetlerine başladı
OnePlus

Akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'deki yatırımları artmaya devam ediyor. Başta Samsung, OPPO ve Xiaomi gibi şirketler ülkemizde fabrika açma süreçleriyle birlikte doğrudan üretim konusunda önemli adımlar atıyor.

Son olarak bugün itibariyle Çin merkezli OnePlus da Türkiye'deki faaliyetlerine başladığını duyurdu. Şirket ilk olarak Nord 5G modelini satışa çıkaracak.

OnePlus'ın ilk olarak Nord 5G modelini duyurması bekleniyor.
OnePlus'ın ilk olarak Nord 5G modelini duyurması bekleniyor.

Konuyla alakalı olarak OnePlus Kurucusu ve CEO'su Pete Lau'nun yaptığı açıklama şöyle:

  • OnePlus’ın misyonu daha iyi teknolojiyi dünyayla paylaşmak… Bu bizim en ileri teknolojileri daha fazla kullanıcının erişimine sunmak için çok çalışmamız anlamına geliyor. OnePlus Nord N10 5G, sunduğumuz akıllı telefon seçeneklerini daha çeşitli fiyat aralıklarına yaygınlaştırma stratejimizde bir sonraki adımı temsil ediyor. Artık daha fazla kullanıcı kaliteden ödün vermeden rahat bir deneyim yaşayabilecek.

Ayrıca buna ek olarak OnePlus Avrupa Strateji Başkanı Tuomas Lampen'in yaptığı açıklama ise şu şekilde:

  • Avrupa ve Hindistan’da ilk OnePlus Nord modelini piyasaya sunmamızdan bu yana kullanıcılarımız daha da uygun fiyatlı OnePlus ürünlerinin geleceğini görebiliyorlardı. OnePlus Nord N10 5G modelini daha fazla kullanıcıya ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kullanıcılarımıza daha büyük ölçekte üst düzey deneyimler sunabilmek için ürün portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz.

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