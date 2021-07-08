Akıllı telefon üreticisi OnePlus Türkiye'deki faaliyetlerine başladı

Akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'deki yatırımları artmaya devam ediyor. Başta Samsung, OPPO ve Xiaomi gibi şirketler ülkemizde fabrika açma süreçleriyle birlikte doğrudan üretim konusunda önemli adımlar atıyor.

Son olarak bugün itibariyle Çin merkezli OnePlus da Türkiye'deki faaliyetlerine başladığını duyurdu. Şirket ilk olarak Nord 5G modelini satışa çıkaracak.

OnePlus'ın ilk olarak Nord 5G modelini duyurması bekleniyor.

Konuyla alakalı olarak OnePlus Kurucusu ve CEO'su Pete Lau'nun yaptığı açıklama şöyle:

OnePlus’ın misyonu daha iyi teknolojiyi dünyayla paylaşmak… Bu bizim en ileri teknolojileri daha fazla kullanıcının erişimine sunmak için çok çalışmamız anlamına geliyor. OnePlus Nord N10 5G, sunduğumuz akıllı telefon seçeneklerini daha çeşitli fiyat aralıklarına yaygınlaştırma stratejimizde bir sonraki adımı temsil ediyor. Artık daha fazla kullanıcı kaliteden ödün vermeden rahat bir deneyim yaşayabilecek. REKLAM

Ayrıca buna ek olarak OnePlus Avrupa Strateji Başkanı Tuomas Lampen'in yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Avrupa ve Hindistan’da ilk OnePlus Nord modelini piyasaya sunmamızdan bu yana kullanıcılarımız daha da uygun fiyatlı OnePlus ürünlerinin geleceğini görebiliyorlardı. OnePlus Nord N10 5G modelini daha fazla kullanıcıya ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kullanıcılarımıza daha büyük ölçekte üst düzey deneyimler sunabilmek için ürün portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz.

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