Akıllı telefonda dayanıklılık yarışı

Apple, iPhone modellerinde ortalama 5–6 yıl iOS ve güvenlik güncellemesi sunarak uzun yazılım desteği sağlayan markalar arasında öne çıkıyor. Samsung, Galaxy S ve Z serilerinde 7 yıla kadar Android ve güvenlik güncellemesi vaadiyle sektörde çıtayı yukarı taşıdı. Google, Pixel telefonlarında 7 yıl yazılım ve güvenlik güncellemesi sunacağını açıklayarak doğrudan uzun ömür odaklı bir strateji izliyor. Fairphone ise modüler tasarımı sayesinde batarya ve parçaların kullanıcı tarafından değiştirilebilmesini mümkün kılıyor. Xiaomi ve Oppo gibi Çinli üreticiler, amiral gemisi modellerinde güncelleme sürelerini kademeli olarak uzatıyor. AB düzenlemeleri doğrultusunda markalar, yedek parça ve batarya erişimini artırmaya yönelik adımlar atıyor. Uzmanlara göre bu yaklaşım, tüketicinin marka tercihinde yazılım desteğini temel kriterlerden biri hâline getiriyor.