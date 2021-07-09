Akıllı telefonlardaki su dayanıklılığını gösteren uygulama yayınlandı

Normal şartlarda herhangi bir akıllı cihazın suya dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için kılavuza ya da ürünün detaylarına bakmak gerekiyor.

Fakat yeni geliştirilen Water Resistance Tester uygulaması, barometre üzerindenölçümyaparak bu bilgileri kullanıcıların karşısına getiriyor. Tabii bu noktada IP67 ve IP68 su geçirmezlik sertifikaları da hesaba katılıyor.

Water Resistance Tester uygulaması, akıllı telefonlardaki barometreyi kullanarak bu işlemi gerçekleştiriyor.

Testi başlatmak için telefonu düz ve sağlambir yüzeye yerleştirmek gerekiyor. Ardından baş parmakların ekranda belirtilen noktalara yerleştirilmesiyle test başlıyor. Daha sonrasında ise yeşil ya da kırmızı uyarı simgeleriyle bilgi veriliyor.

Akıllı telefonlardaki barometre, cihazın etrafındaki bağıl hava basıncını ölçüyor. Akıllı telefonlar birinci sınıf özelliklerle süslenmeye başlandığında bu kadar küçük bir cihazın içine barometre yerleştirmek pek mümkün görünmüyordu. Fakat aradan geçen süreçte bu bileşeni telefona entegre etmek çok kolay hale geldi.

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