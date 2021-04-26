Android 12 ile bildirim sistemi önemli oranda değişiyor

Yeni Android sürümüne ilişkin heyecan devam ederken özellikler de netleşmeye başlıyor. Bu noktada en son sızan bilgilere göre tek elle kullanım modu; sensör kontrolü, özelleştirme seçenekleri ve yeni depolama sistemi en önemli detaylar arasında. Ancak hepsi bunlar değil. Ek olarak Android 12'de bildirim sisteminin tasarımı da tamamen değişiyor.

Normal şartlarda Android 11'deki bildirimlerde önemli birtakım revizyonlar bekleniyordu. Fakat çok da beklendiği gibi olmadı... Hatta en işlevsel olarak bildirimlerin gruplanması özelliğinin geldiği söylenebilir. Böylece aynı sınıfta yer alan bildirimler bir başlık altında toplanıyor. Bununla birlikte bildirim pencerenin hemen alt köşesinde de bir sayaca yer veriliyor.

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Android 12'deki bildirim sistemi, çok daha kullanışlı bir arayüz sunuyor.

Ancak Android 12 ile birlikte bildirimleri genişleterek görmek için sağ üst köşeye yeni bir simge yerleştiriliyor. Tabii buna ek olarak bildirim sayısı veya arka plan rengi de vurgulanıyor. Böylece çok daha hoş bir görünüm ve kullanışlı bir arayüze ek olarak bildirimlerin kapladığı alan da revize edilmiş oluyor.

Tabii bu bilgilerin ve ekran görüntülerinin hepsi şu anki geliştirici önizleme versiyonlarını kapsıyor. Yani aslına bakılırsa final sürümle birlikte çok daha büyük ve önemli değişiklikler olabilir.

Android 12 ne zaman tanıtılacak?

Google, geçen yıl koronavirüs nedeniyle birçok farklı organizasyonunu iptal etmiş ya da ertelemişti. Elbette buna geliştirici konferansı da dahildi. Ancak bugün gelinen noktada ise şirket Google I / O etkinliğinin gerçekleşeceğini duyurdu. Bu etkinlik daha önceden de tahmin edildiği gibi tamamen çevrimiçi olacak şekilde düzenleniyor. Konferans, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Mayıs ayının ortasında düzenleniyor.

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