Apple iOS 14.5 ile pil kalibrasyon özelliği geliyor

iPhone ya da Android fark etmeksizin akıllı telefonlar zaman zaman olması gerektiği gibi çalışmıyor. Yavaşlama ya da uygulamaların yanıt vermemesi gibi durumlarda cihazları sıfırlamak bazen iş görebiliyor. Ancak bunun ötesinde farklı bir yardım da gerekebilir. Şu anda beta kapsamında testleri devam eden iOS 14.5 güncellemesi, yepyeni bir pil kalibrasyon aracı sunuyor.

iOS 14.5 şu anda beta aşamasında ama yakın zamanda final sürümüyle tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Bu özelliğin amacı pilin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için gerekli analizi yapmak. Yani aslında tek şarjda uzun bir kullanım sağlanamıyorsa yeniden kalibre etmek için bu araçtan yararlanabilirsiniz. Ayrıca Apple, ekran görüntüsünde de yer aldığı üzere kalibrasyon işleminin haftalar sürebileceği konusunda uyarıyor. Bu yüzden aslında anlık bir düzeltme olmadığının altını çizmek gerekiyor.

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Apple ayrıca garip bir şekilde bu sistemin şimdilik yalnızca iPhone 11 serisiyle çalışacağını belirtiyor.

iOS 14.5 bu baharda çıkacak. Pil sağlığı raporlama sistemi bazılarının raporlamasında yanlış tahminleri ele almak için iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te maksimum pil kapasitesini ve en yüksek performans kapasitesini yeniden kalibre edebileceği yeni bir güncelleme içeriyor.

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