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Teknoloji Apple kamera modülü tarafında Güney Koreli şirketlere yöneliyor
MOBİL

Apple kamera modülü tarafında Güney Koreli şirketlere yöneliyor

Apple, iPhone kamera bileşenlerinin bir kısmını OFilm isimli Çinli şirketten satın alıyordu. Fakat ABD ve Çin arasında yaşanan gerilim ve ticaret yasakları bu iş birliğini zora soktu. Apple şimdi ise Güney Koreli üreticilerle temasa geçiyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple kamera modülü tarafında Güney Koreli şirketlere yöneliyor
iPhone kamera

Apple; iPhone, iPad ve diğer hemen her ürün için ucuz iş gücünü kullanmak adına çeşitli adımlar atıyor. Bu noktada elbette üretim merkezi büyük önem taşıyor. Ama tek kriter bileşenlerin ya da ürünlerin ucuza mal edilebiliyor olması değil elbette.

Şirket son olarak aldığı kararla birlikte Güney Koreli üreticilerle iş birliğiyle daha yakın temas kurmaya hazırlanıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de elbette uzunca bir süredir ABD ve Çin arasında devam eden gerilimler.

Böylece ilerleyen dönemlerde iPhone kamera modülleri Güney Koreli yeni bir şirket tarafından üretilebilir.
Böylece ilerleyen dönemlerde iPhone kamera modülleri Güney Koreli yeni bir şirket tarafından üretilebilir.

Apple Güney Koreli şirketlere fırsat veriyor

Geçen sene ABD Ticaret Bakanlığı'nın kara listeye aldığı OFilm şirketi, aslında Apple'a kamera bileşenleri üretenlerden biriydi. Fakat ticaret yasakları nedeniyle tedarik konusu sıkıntıya düşmüş durumda.

Evet; Apple, buna ek olarak LGInnotek ya da Sharp'tan da benzer bileşenleri temin ediyor. Fakat bunlara ek olarak farklı üreticilerle temasta olduğu da biliniyor. Hatta yakında bir Güney Koreli üreticisiyle bir iş birliği yapması da kuvvetle muhtemel. Bu da aslında Apple'ın artık kamera modülü tarafında da Çin yerine GüneyKoreli şirketleri tercih edeceğini gösteriyor.

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