Apple katlanabilir iPhone'lar için karmaşık bir menteşe sistemi planlıyor

Apple'ın uzunca bir süredir katlanabilir telefonlar konusunda hazırlık yaptığı biliniyor. Son olarak ortaya çıkan yeni patent ise, katlanabilir modeller için büyük önem arz eden menteşe yapısının detaylarını gösteriyor. Tahminlere göre şirket bu modeller için dişli sistemine sahip bir menteşe üzerinde çalışıyor.

Menteşe sistemi bu tip ürünler için en önemli konu.

Katlanabilir akıllı telefonlar için aslında en önemli konu menteşe sisteminin sağlıklı olması. Çünkü böylece açılıp kapanma sırasında herhangi bir problem yaşanmıyor. Evet; mevcut katlanabilir modellerde çeşitli menteşe sistemleri var. Ancak özellikle çokuzun süreli kullanımda birtakım problemler çıkabiliyor.

Yeni nesil katlanabilir iPhone'larda çark sistemine yer verilebilir.

Apple ise hiçbir sıkıntı yaşanmaması için yeni bir sistem geliştiriyor. Ayrıca bu dişli mekanizmasına sahip olan menteşe sistemi esneme sorunlarını da ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Aslında bu dişliler ekran katlanırken ya da açılırken birbirine tutunarak daha sağlıklı hareket sağlıyor.

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Yeni patentin onaylanmasının ardından Apple'ın bu tasarıma yöneleceği ortada. Sürecin nasıl devam edeceği ise merak konusu.

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