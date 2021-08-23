Teknoloji Apple tekrardan parmak izi okumaya dönebilir
MOBİL

Apple tekrardan parmak izi okumaya dönebilir

Apple, yeni nesil iPhone'larda tekrardan Touch ID isimli parmak izi okuyucuya yer verebilir. Tabii bu noktada parmak izi okuyucunun doğrudan ekran altına entegre edilmesi söz konusu. Dönüşümün tam olarak ne zaman sağlanacağı ise henüz belli değil.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple tekrardan parmak izi okumaya dönebilir
Apple Face ID

Yeni Apple ürünlerinin tanıtılmasına kısa bir süre kala söylentiler artmaya devam ediyor. Özellikle iPhone tarafında bir dizi önemli güncelleştirme beklenirken, Face ID yerine Touch ID kullanılabileceği tahmin ediliyor.

Apple'ın asıl amacı, iPhone 13 ile birlikte ekran çentiğini minimum seviyeye indirmek. Bunun için de Face ID'den vazgeçmek ya da belirli şekilde minimize etmek gerekiyor. Dolayısıyla şirketin yüz tanımayı doğrudan ekran altına entegre etmesi gibi bir durum da söz konusu. iPhone 13 ailesiyle olmasa bile ilerleyen yıllarda bu tarz bir çözüm sunulabilir.

Yani ilerleyen yıllarda Touch ID'li iPhone'larla sıkça karşılaşabiliriz.
Yani ilerleyen yıllarda Touch ID'li iPhone'larla sıkça karşılaşabiliriz.

İsabetli tahminleriyle bilinen Mark Gurman, gelecek yıl çıkacak iPhone ile birlikte Face ID'nin ekrana entegre edileceğini ifade ediyor. Ayrıca tepe seviyesi haricinde kalan modellerde ise Touch ID'nin ekran altına gömülmüş halinin sunulacağını ifade ediyor.

Gurman'ın tam açıklaması ise şu şekilde:

    Apple, bir sonraki tepe seviyesi iPhone'lar için ekran altı Touch ID'yi test etmiş olsa da bu işlem bu sene gerçekleşmeyecek. Apple'ın üst seviye iPhone'ları için Face ID'de her şey dahil olduğuna ve uzun vadeli hedefin ekranın kendisinde Face ID'yi uygulamak olduğuna inanıyorum.

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