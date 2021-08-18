Apple ve Samsung'un ardından Google da kutu içeriğinden şarj cihazını kaldırıyor

Apple ve Samsung, geçtiğimiz dönemlerde çeşitli açıklamalar yaparak tepe seviyesi ürünlerde kutu içeriğinden şarj cihazını kaldırmıştı. Alınan bu karar diğer akıllı telefon üreticilerini de harekete geçirmiş durumda. Son olarak Google da benzer bir karar alarak Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da bu sistemi uygulamaya başlıyor.

Birçok kullanıcı zaten USB-C adaptörüne sahip.

Şirket, çoğu insanın zaten bir USB-C şarj adaptörüne sahip olduğunu, bu nedenle artık kutulara bu ürünleri eklemeye gerek olmadığını belirtiyor. Bu noktada şirketlerin aslında önemli bir tasarruf sağladığını da unutmamak gerekiyor. Tabii bu şarj cihazı eksikliği kullanıcıya bir 'indirim' olarak yansımıyor.

Google Pixel 6 ile birlikte kutu içeriğinden şarj cihazı kaldırılıyor.

Çevreyi korumak önemli bir faktör.

Şarj cihazından vazgeçmek için çevresel bir dizi argüman da var: Müşterilere daha az yedek şarj cihazı sunulması aslında teorik olarak elektronik atığı azaltıyor. Yine de bunu kanıtlamak zor ve potansiyel olarak, aksesuar şarj cihazının üretilmesi ve gönderilmesinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının, insanlar bunları üçüncü taraf üreticilerden satın aldıkça daha fazla şirket arasında yayılacağı anlamına geliyor.

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Yine de kesin olmayan bir şey var: Bu üç büyük akıllı telefon üreticisinin şarj cihazlarını kutudan çıkarmayı taahhüt etmesiyle, daha küçük şirketler de aynı şeyi yapmak ve benzer stratejiyi uygulamak durumunda kalacak gibi görünüyor.

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