Teknoloji Apple ve Samsungun ardından Google da kutu içeriğinden şarj cihazını kaldırıyor
MOBİL

Apple ve Samsung'un ardından Google da kutu içeriğinden şarj cihazını kaldırıyor

Apple ve Samsung, aldığı kararla birlikte tepe seviyesi modellerden şarj cihazlarını kaldırdı. Şimdi benzer stratejiyi Google da uyguluyor. Pixel 6'dan itibaren yeni nesil Google Pixel'lerin kutu içeriğinde USB-C şarj adaptörü gelmeyecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple ve Samsungun ardından Google da kutu içeriğinden şarj cihazını kaldırıyor
Google Pixel 6

Apple ve Samsung, geçtiğimiz dönemlerde çeşitli açıklamalar yaparak tepe seviyesi ürünlerde kutu içeriğinden şarj cihazını kaldırmıştı. Alınan bu karar diğer akıllı telefon üreticilerini de harekete geçirmiş durumda. Son olarak Google da benzer bir karar alarak Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da bu sistemi uygulamaya başlıyor.

Birçok kullanıcı zaten USB-C adaptörüne sahip.

Şirket, çoğu insanın zaten bir USB-C şarj adaptörüne sahip olduğunu, bu nedenle artık kutulara bu ürünleri eklemeye gerek olmadığını belirtiyor. Bu noktada şirketlerin aslında önemli bir tasarruf sağladığını da unutmamak gerekiyor. Tabii bu şarj cihazı eksikliği kullanıcıya bir 'indirim' olarak yansımıyor.

Google Pixel 6 ile birlikte kutu içeriğinden şarj cihazı kaldırılıyor.
Google Pixel 6 ile birlikte kutu içeriğinden şarj cihazı kaldırılıyor.
Çevreyi korumak önemli bir faktör.

Şarj cihazından vazgeçmek için çevresel bir dizi argüman da var: Müşterilere daha az yedek şarj cihazı sunulması aslında teorik olarak elektronik atığı azaltıyor. Yine de bunu kanıtlamak zor ve potansiyel olarak, aksesuar şarj cihazının üretilmesi ve gönderilmesinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının, insanlar bunları üçüncü taraf üreticilerden satın aldıkça daha fazla şirket arasında yayılacağı anlamına geliyor.

Yine de kesin olmayan bir şey var: Bu üç büyük akıllı telefon üreticisinin şarj cihazlarını kutudan çıkarmayı taahhüt etmesiyle, daha küçük şirketler de aynı şeyi yapmak ve benzer stratejiyi uygulamak durumunda kalacak gibi görünüyor.

Apple'ın ardından Google da Hindistan'da fabrika kurmayı planlıyor
TEKNOLOJİ
Apple'ın ardından Google da Hindistan'da fabrika kurmayı planlıyor

Google Chrome sonunda canlı altyazı özelliği kazandı
TEKNOLOJİ
Google Chrome sonunda canlı altyazı özelliği kazandı
Abone Ol Google News
Marmara için uyarı

Marmara için uyarı

Saat verildi: ​Sel ve su baskınlarına dikkat.
Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

​Galatasaray'ın Marcao ile ilgili tavrı tartışmalara neden oldu.
BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Erdoğanla tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı

Erdoğan Taliban ile görüşeceğini açıkladı.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'i konuk ediyor.

​Çevik Bir ve Çetin Doğan hakkında tutuklama kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.