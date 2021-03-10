Teknoloji Apple yakında Hindistanda iPhone 12 üretimine başlayabilir
MOBİL

Apple yakında Hindistan'da iPhone 12 üretimine başlayabilir

Apple; iPhone SE, iPhone XR ve iPhone 11 üretimlerinin ardından Hindistan'daki ağını genişletmeye devam ediyor. Yeni rapor, iPhone 12 mini üretiminin bir kısmının Hindistan'a kayacağını gösteriyor. Apple'ın bu kararı ve bilgiler, yüksek ithalat maliyetlerinden kurtulmak için atılan yeni adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone 12 mini
iPhone 12 mini

Apple, geçtiğimiz dönemlerde iş ortakları aracılığıyla Hindistan'da iPhone SE üretimine başlamıştı. Daha sonrasında ise iPhone XR ve iPhone 11 ile birlikte yelpaze genişledi. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket bu kez de iPhone 12 üretiminin bir kısmını Hindistan'a kaydırmayı planlıyor.

Çin'e olan bağımlılığını azaltmak için adımlar atan Cupertinolu şirket, üretim tesislerinde kapasiteyi artırmaya yönelik çalışmalar planlıyor. Yayınlanan yeni rapor, Hindistan'daki üretim ağının genişleyeceğini net bir biçimde gösteriyor.

iPhone 12 mini'de üretim adetlerinin düşmesi gibi bir durum da söz konusu.

Üretimin bir kısmı Hindistan'a kayabilir

Rapora göre Apple, iPhone 12 üretiminin yaklaşık %7 ila %10'luk kısmını Çin'den Hindistan'a kaydırmayı hedefliyor. Ayrıca iPhone 12 mini üretiminin bir bölümü de yine Hindistan'da gerçekleşebilir. Buradaki asıl amaç aslında yüksek ithalat maliyetlerinden kurtulmak.

Geçtiğimiz sene sonu satışa çıkan iPhone 12 mini üretiminin sonlanacağı yönündeki iddialar da taze. Yani iddialar, iPhone 12 ailesindeki bu üyede üretim kapasitesinin düşürülmesi söz konusu olabilir.

Apple zayıf talep nedeniyle iPhone 12 mini üretmeyi bırakabilir
TEKNOLOJİ
Apple zayıf talep nedeniyle iPhone 12 mini üretmeyi bırakabilir
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