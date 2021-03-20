Apple yeni bir ekran altı parmak izi okuyucunun patentini aldı

Apple, bundan tam 8 sene önce duyurduğu iPhone 5s ile parmak izi okuyucu sistemine geçmişti. Şirket böylece akıllı telefonlarında ilk kez biyometrik tarayıcı kullanmaya başlamıştı. Daha sonrasında ise iPhone X ile birlikte güvenliği artırmak adına Face ID sistemine geçildi. Bir süredir devam eden 'yeni parmak izi okuyucu geliyor' söylentilerinin ardından Touch ID konusunda yeni bir patent daha aldı.

Bu teknolojiyle birlikte kilit açma mekanizmasının artık çok daha hızlı çalışacağı biliniyor.

Çok daha güvenli ve hızlı

İlerleyen yıllarda iPhone'larda kullanılması beklenen yeni teknoloji, eksen dışı açısal ışığa dayalı bir sistem olarak geçiyor. Bu da aslında eskiye oranla çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde iPhonekilitlerinin açılabileceği anlamına geliyor.

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Normal şartlarda optik parmak izi teknolojisinin kullanıldığı sistemlerde parmak izigörüntüsü düşük ışıktan dolayı okunamayabiliyor. Bu da kilit açılma süresini uzatıyor. Ancak Apple bu konuyu farklı bir şekilde çözmeye odaklanıyor. Teknolojinin doğrudan ekran altına entegre edileceği de belirtilenler arasında.

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