Apple yeni iPad'lerde kablosuz şarj teknolojilerine odaklanıyor

Apple, çok uzun süredir kablosuz şarj teknolojilerine yatırım yapıyor. Hatta iPhone ve iPad'leri temasla kablosuz olarak şarj etmeyi sağlayan AirPower teoride epey ilgi çekmişti. Ancak şirket bu ürünü ne yazık ki bir türlü hayata geçiremedi. Şimdi ise yeni iPad Pro için kablosuz şarj sistemi konuşuluyor. Ayrıca bu sistem yıl sonunda tanıtılması beklenen iPad mini için de konuşuluyor.

Yeni iPad Pro'da cam malzeme kullanılabilir.

iPad Pro'daki ana tasarım değişikliğinin malzeme konusunda gerçekleşeceği de bilinenler arasında. Son iddialar, alüminyum yerine cammalzemenin kullanılacağı yönünde. iPad mini'de ekranın daraltılması ve ana menü düğmesinin ortadan kaldırılması söz konusu.

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iPad Pro'larla başlaması beklenen 'kablosuz şarj' sisteminin daha sonrasında tüm iPad'lere yayılıp yayılmayacağı ise merak konusu.

Karantina nedeniyle evden çalışmak hayatın bir parçası haline geldi. Üstelik bunu yalnızca 'iş' olarak da düşünmemek gerekiyor. Öğrencilerin uzaktan eğitimleri, sosyalleşme eğilimleri ve diğer birçok şey de doğrudan internette gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu kapsamda Apple da yeni nesiliPad'ler de kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak özellikler sunmaya odaklanıyor.

Apple'ın iPad kazançlarından da durum net bir şekilde görülebiliyor. Geçen yılın son 6 ayında iPad satışları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %43 oranında arttı. Ayrıca bu sene de yükseliş devam ediyor. Geçen yılın aynı çeyreğiyle kıyaslandığında bu kez ilk üç ayda %79'luk bir artış var.

TEKNOLOJİ Yeni nesil iPad Pro kablosuz şarj olabilir