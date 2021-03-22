Teknoloji Applea yeni bir patent cezası daha Toplamda 3085 milyon dolar ödeyecek
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Apple'a yeni bir patent cezası daha: Toplamda 308.5 milyon dolar ödeyecek

Apple, FairPlay isimli teknolojinin kullanımından dolayı Personalized Media Communications'a 38.5 milyon dolarlık ödeme yapmak zorunda kaldı. Konuyla alakalı olarak gerekli başvuruların yapılacağını bildiren Apple, bu tip durumların kullanıcıya zarar verdiğini belirtti.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple
Apple

Son birkaç haftadır patent ihlalleriyle gündeme gelen Apple, lisanslama şirketi Personalized Media Communications'a ait olan patenti kullandığı gerekçesiyle toplamda 308.5 milyon dolar tazminat cezasına çarptırıldı.

Süreç nasıl başladı?

PMC, geçtiğimiz dönemlerde Apple'ı dijital hak yönetimi konusunda ihlal ettiği gerekçesiyle dava etmişti. Bu noktada sebep ise FairPlay isimli teknolojiden kaynaklanıyor. Bu teknoloji aslında başta iTunes ve Apple Music olmak üzere bazı servisler için şifrelenmiş dağıtımı sağlıyor.

Hatta PMC bu konuda toplamda 7 farklı patentin ihlal edildiği yönünde bilgi de vermişti. Son olarak konuyla alakalı açıklama yapan Apple, itiraz edileceğini belirterek bu tip kararların aslında kullanıcıya olumsuzyansıdığının bilgisini verdi.

Apple, Şubat'ta da iPhone'larda kullanılan birçok farklı teknolojiden dolayı dava edilmişti. Özellikle patent ihlali yapıldığı belirtilen teknolojiler arasında Face ID de yer alıyordu. Bu davayı ise Gesture Technology Partners açmıştı.

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