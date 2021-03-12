Apple'ın ardından Google da Hindistan'da fabrika kurmayı planlıyor

Apple, geçen sene iş ortaklarıyla birlikte Hindistan'da üretime başlamıştı. İlk etapta iPhone SE üretimi gerçekleştiren şirket, daha sonrasında iPhone XR ve iPhone 11 ile üretim zincirini genişletti. Bugün gelinen noktada ise iPhone 12 üretiminin bir kısmının Hindistan'a kayması söz konusu. Son olarak Google da benzer stratejiyi izliyor.

Hindistan, önümüzdeki süreçte akıllı telefon üreticileri için bir cazibe merkezi haline gelecek gibi görünüyor.

Google da üretimi Hindistan'a kaydırabilir

Pixel serisi akıllı telefonların Hindistan'dakiüretime başlamakiçin yeni adımlar atan şirket, önümüzdeki süreçte Google da Hindistan'daki varlığını artıracak gibi görünüyor.

Google, geçtiğimiz dönemlerde 5G akıllı telefonların Hindistan'daki maliyetler nedeniyle satışa sunulmadığını da açıklamıştı. Yani aslında Hindistan'da üretilen bazı modeller de bu sınıfta yer alabilir.

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Buradaki asıl amaç Çin'e bağımlılığıazaltmak. Böylece tesislerde kapasitenin artmasıyla birlikte Hindistan'daki üretim ağının daha da genişlemesi bekleniyor.

Akıllı telefon üreticileri, Türkiye'deki yatırımlarını da artırmaya devam ediyor. Zira Samsung, Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi üreticiler Türkiye'de fabrika kuruyor.

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