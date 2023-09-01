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Teknoloji

ASELSAN'ın 'gözü' TEKNOFEST'te: Milli sistemlerle izleniyor

Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketlerinden ASELSAN, yerli ve milli olarak geliştirdiği güvenlik kameraları, ilgili yazılım sistemleri ve x-ray cihazı dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in elektronik ortamda gözleyerek, vatandaşların güvenliğine katkı sağlıyor.

12:33 . 1/09/2023 الجمعة
AA
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Ankara'da.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Ankara'da.

Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Ankara Etimesgut Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te katılımcıların güvenli bir ortamda festival coşkusunu yaşaması adına güvenlikten sağlığa her türlü önlem alınıyor.

Bu anlamda savunma sanayisindeki ileri teknoloji bilgi birikimini sivil alanlara da kullanıma açıyor. ASELSAN, geliştirdiği ve festivalde sergilediği son teknoloji ürünlerin yanı sıra ürettiği güvenlik ve sağlık çözümleriyle de TEKNOFEST'e destek veriyor.

TEKNOFEST alanının tamamı ASELSAN'ın özgün mühendislik ürünü milli güvenlik kamera sistemleriyle izleniyor.

Kameralar güvenlik merkezinde yine ASELSAN tarafından geliştirilen güvenlik yazılım sistemiyle değerlendiriliyor. Toplamda 40 kamerayla alınan görüntüler, TEKNOFEST Koordinasyon Ofisi'ne aktarılıyor. Böylece kameralarla alanın güvenliği an be an izleme merkezinden takip ediliyor.

x-ray cihazı ARIN da iş başında

Festivalin protokol giriş kapısında ASELSAN'ın ürettiği x-ray cihazı ARIN da konumlandırıldı.

Güvenlik amaçlı kullanılan x-ray bagaj kontrol cihazları, havaalanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, devlet binaları gibi birçok tesisin güvenliğinin sağlanmasında kritik önem taşıyor.

ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazları, etkin atom numarasına göre organik, inorganik, metal madde ayrımı ve 6 renkli gösterim yapabiliyor. Cihazlarda otomatik patlayıcı tespiti, yüksek yoğunluklu bölgeyi görüntüleme, yüksek yoğunluk alarmı, yoğunlukta zoom kabiliyeti (renkli ve siyah beyaz), organik sıyırma, otomatik geometrik ve radyometrik düzeltme fonksiyonu, tünel giriş-çıkışlarının kamerayla izlenmesiyle genişletilebilir kurgusal tehdit kütüphanesi gibi kabiliyetler bulunuyor.

ASELSAN, Ankara'da olduğu gibi, 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İzmir Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te de aynı şekilde güvenlik desteği sağlayacak.

Sağlık çözümleri de festival alanında

ASELSAN, festival alanında güvenliğin yanı sıra vatandaşlara sağlık çözümleri de sunuyor.

Bu kapsamda ASELSAN'ın, ani kalp durmalarında hastanın elektroşokla hayata döndürülmesini sağlayan Otomatik Eksternal Defibrilatörü (OED) cihazı da festival alanının çeşitli noktalarında konumlandırıldı.

ASELSAN Heartline OED, kalbin kan pompalama fonksiyonunu yerine getiremediği, büyük arterlerden nabız alınamadığı ve buna bağlı olarak hastada solunum ve bilinç kaybı ile gelişen ani kalp durması vakalarına yol açan ölümcül kalp ritmi düzensizliklerini yok ediyor.

OED cihazı, olay yerine uzman sağlık görevlilerinin yardımı ulaşıncaya kadar, ilk yardım ekipleri tarafından kullanılmak üzere özel olarak geliştirildi. Cihaz doğru kullanıldığında hayatta kalma şansını yüzde 50 artırıyor.



#ASELSAN
#TEKNOFEST
#Ankara
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