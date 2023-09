ASELSAN'ın 'gözü' TEKNOFEST'te: Milli sistemlerle izleniyor

Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Ankara Etimesgut Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te katılımcıların güvenli bir ortamda festival coşkusunu yaşaması adına güvenlikten sağlığa her türlü önlem alınıyor.

Kameralar güvenlik merkezinde yine ASELSAN tarafından geliştirilen güvenlik yazılım sistemiyle değerlendiriliyor. Toplamda 40 kamerayla alınan görüntüler, TEKNOFEST Koordinasyon Ofisi'ne aktarılıyor. Böylece kameralarla alanın güvenliği an be an izleme merkezinden takip ediliyor.