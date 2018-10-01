Teknoloji Avrupa Birliği Facebooka milyar dolarlık dava açtı
SOSYAL MEDYA

Avrupa Birliği Facebook'a milyar dolarlık dava açtı

Avrupalı veri gizliliği düzenleyicileri, 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini ortaya çıkaran güvenlik ihlali için sosyal medya platformuna 1,63 milyar dolarlık bir fatura çıkardı. Veri ihlalinin ‘başkasının gözünden gör’ seçeneğinden ortaya çıktığı ve Instagram-Tinder gibi üçüncü parti uygulamalarını kullananları da etkilediği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mark Zuckerberg, veri ihlalinden 3 gün sonra kendi profili üzerinden bilgilendirme amaçlı bir post paylaşmıştı.
Mark Zuckerberg, veri ihlalinden 3 gün sonra kendi profili üzerinden bilgilendirme amaçlı bir post paylaşmıştı.

Facebook yine bir veri ihlali skandalıyla karşı karşıya. Bilgisayar korsanları tarafından 50 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin ele geçirildiği belirtiliyor. Ayrıca Instagram ve Tinder gibi üçüncü parti uygulamalarına ‘Facebook ile giriş yap’ seçeneğiyle oturum açan kişilerin de bu saldırıdan etkilendiği aktarıldı. Avrupalı gizlilik düzenleyicileri, veri ihlali skandalı nedeniyle Facebook’a 1,63 milyar dolarlık bir ceza verecek.

Facebook'tan tüm detaylar istendi

The Wall Street Journal’de yer alan habere göre Avrupa Birliği’nin gizlilik düzenleyicisi İrlanda Veri Koruma Komisyonu(DPC), ihlalden etkilenen AB’li kullanıcılar hakkında Facebook’tan detayları talep etti. DPC, sorgusuyla ilgili güncellemeleri Twitter üzerinden paylaşıyor.

Facebook’a göre veri ihlali sırasında kullanıcıların şifreleri ele geçirilmedi ancak Cuma günü etkilenen hesaplar tekrar sosyal medya platformuna giriş yapmak zorunda kaldı. Şifrelerin ele geçirilmediği söylense de her ihtimale karşı şifrelerinizi değiştirmeniz öneriliyor.

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Facebook’tan bir yetkili, DPC’nin taleplerine en kısa sürede yanıt verileceğini ve Avrupalı gizlilik düzenleyicilerine destek vereceklerini açıkladı. Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği(GDPR), ABD’nin gizlilik şartlarından çok daha sıkı olduğu için Facebook’un bu sorunu çok uzun süre daha konuşulacağa benziyor.

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