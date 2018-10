Avrupa Birliği Facebook'a milyar dolarlık dava açtı

Facebook yine bir veri ihlali skandalıyla karşı karşıya. Bilgisayar korsanları tarafından 50 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin ele geçirildiği belirtiliyor. Ayrıca Instagram ve Tinder gibi üçüncü parti uygulamalarına ‘Facebook ile giriş yap’ seçeneğiyle oturum açan kişilerin de bu saldırıdan etkilendiği aktarıldı. Avrupalı gizlilik düzenleyicileri, veri ihlali skandalı nedeniyle Facebook’a 1,63 milyar dolarlık bir ceza verecek.

Facebook'tan tüm detaylar istendi

The Wall Street Journal’de yer alan habere göre Avrupa Birliği’nin gizlilik düzenleyicisi İrlanda Veri Koruma Komisyonu(DPC), ihlalden etkilenen AB’li kullanıcılar hakkında Facebook’tan detayları talep etti. DPC, sorgusuyla ilgili güncellemeleri Twitter üzerinden paylaşıyor.

.@DPCIreland is awaiting from Facebook further urgent details of the security breach impacting some 50m users, including details of EU users which have been affected, so that we can properly assess the nature of the breach and risk to users. #dataprotection #GDPR #eudatap https://t.co/3oM3BSaSBS — Data Protection Commission Ireland (@DPCIreland) 30 Eylül 2018

Facebook’a göre veri ihlali sırasında kullanıcıların şifreleri ele geçirilmedi ancak Cuma günü etkilenen hesaplar tekrar sosyal medya platformuna giriş yapmak zorunda kaldı. Şifrelerin ele geçirilmediği söylense de her ihtimale karşı şifrelerinizi değiştirmeniz öneriliyor.

REKLAM

Facebook’tan bir yetkili, DPC’nin taleplerine en kısa sürede yanıt verileceğini ve Avrupalı gizlilik düzenleyicilerine destek vereceklerini açıkladı. Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği(GDPR), ABD’nin gizlilik şartlarından çok daha sıkı olduğu için Facebook’un bu sorunu çok uzun süre daha konuşulacağa benziyor.

TEKNOLOJİ Facebook'ta 50 milyon kişiyi etkileyen güvenlik açığı