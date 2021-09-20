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Axell Studio 'Gamehub' kurmak için Trakya Teknopark'ta yatırım kararı aldı

Yerli oyun şirketi Axell Studio, Gamehub kurmak için Trakya Teknopark’ta yatırım yapma kararı aldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Axell Studio Gamehub kurmak için Trakya Teknoparkta yatırım kararı aldı
Axell Studio

Axell Studio, geçtiğimiz yıl Türk oyun sektörüne damga vuran yeni oyun projesini duyurmuştu. Back Streets’in hikayesi ve karakterleri mobil oyun sektöründe büyük ilgi gördü. Türkiye’den çıkan bir online mobil oyun girişimini Dünya’ya duyurmak adına çalışan Axell Studio, Gamehub kurmak için yeni yatırım kararı ile gündeme geldi. Axell Studio Kurucu Ortağı Furkan Baştugan konu ile ilgili;

“Türkiye’de oyun sektörüne yeni bir boyut kazandırmak için ekibimiz ile tüm çalışmalarımız sürüyor. 2022 yılından itibaren bu anlamda fark yaratacak birçok yeni projemiz var. Şuan Trakya Üniversitesi’nin yabancı öğrenci potansiyelini göz önünde bulundurarak yeni bir yatırım yapma kararı aldık. Axell Studio artık hyper casual ve midcore oyuncularına kapılarını açacak” ifadelerine yer verdi.

Axell Studio, Türkiye’de son dönemlerde artmakta olan oyun ekosisteminin hacmini geliştirmek için öncü bir oyun stüdyosu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Mobil oyuncuların ve oyun geliştiricilerin heyecan ile takip ettiği Axell Studio projeleri, yapılan yeni yatırımlar ile ilerleyen süreç için şimdiden merak uyandırıyor.

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