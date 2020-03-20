Ayağa bilim servisi

Çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, bilimle olan bağlarını güçlendirmek amacıyla hazırlanan atölye çalışmaları, bilim şovları, düzenek tanıtımları ve deneylerden oluşan etkinlik videoları birçok farklı ilgi alanına hitap ediyor.

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Evden bilime ulaşmak çok kolay

Evinizde ‘bilimin’ eğlenceli haliyle tanışın

Düzenek tanıtımları, bilim şovları ve deney anlatımlarıyla farklı bilim dallarındaki bilimsel süreçleri keşfedecek olan çocuklar, evden çıkmadan bilimin eğlenceli haliyle tanışacak. BTM çalışanları bilimsel atölye ve deneylerini, Bilim Avcıları ekibi de bilim şovlarını gün aşırı ve belirli zaman aralıklarıyla Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından çevrimiçi olarak paylaşacak. Bilimden uzak kalmamak, evlerinde bilimin eğlenceli haliyle nitelikli zaman geçirmek isteyen bilim meraklıları, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni facebook.com/BursaBTM/ ve instagram.com/bursabtm sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.