Teknoloji Ayağa bilim servisi
BİLİM

Ayağa bilim servisi

Korona virüs tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, sosyal medya hesapları aracılığıyla ‘bilimi’ evinize getiriyor.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin Bilim Avcıları ekibi süreci evinde geçiren bilime meraklı öğrenciler ve çocuklar için eğlendirici ve öğretici videolar hazırladı.

Haber Merkezi İHA
Evden bilime ulaşılabilecek
Evden bilime ulaşılabilecek

Çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, bilimle olan bağlarını güçlendirmek amacıyla hazırlanan atölye çalışmaları, bilim şovları, düzenek tanıtımları ve deneylerden oluşan etkinlik videoları birçok farklı ilgi alanına hitap ediyor.

İHA
Evlere online hizmet

Evden bilime ulaşmak çok kolay

Evinizde ‘bilimin’ eğlenceli haliyle tanışın
Düzenek tanıtımları, bilim şovları ve deney anlatımlarıyla farklı bilim dallarındaki bilimsel süreçleri keşfedecek olan çocuklar, evden çıkmadan bilimin eğlenceli haliyle tanışacak. BTM çalışanları bilimsel atölye ve deneylerini, Bilim Avcıları ekibi de bilim şovlarını gün aşırı ve belirli zaman aralıklarıyla Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından çevrimiçi olarak paylaşacak. Bilimden uzak kalmamak, evlerinde bilimin eğlenceli haliyle nitelikli zaman geçirmek isteyen bilim meraklıları, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni facebook.com/BursaBTM/ ve instagram.com/bursabtm sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

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