​Ayakkabı alırken verileri uçtu.

Kişisel veri sızıntılarına her geçen gün bir yenisi eklenirken, yaşanan son olayda internet üzerinden ayakkabı almak isteyen kişiler hırsızların hedefi oldu. FLO mağazalarına bağlı “instreet.com.tr” internet sitesinde veri sızıntısı yaşandı. İnternet sayfasının kullanıcılarına ait kişisel veriler, herkes tarafından ulaşılabilir bir internet sayfasında yayınlandı. Bunun üzerine mağaza yetkilileri harekete geçti. İhlalden etkilenen kişisel verilerin ad, soyad, kullanıcı adı, kullanıcı şifresi ve bu kullanıcılardan 380 kişiye ait olmak üzere kredi kartının ilk 4 ve son 4 hanesiyle bu kredi kartlarının hangi bankaya ait olduğunu gösteren bilgiler olduğu anlaşıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

3 bin 500 kişinin etkilendiği veri ihlalinin bildirilmesinin ardından Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) da harekete geçti. Olaya ilişkin inceleme başlatan kurum, internet sitesinde yer alan kişisel veri işleme faaliyetlerinin durdurulabilmesi amacıyla Sulh Ceza Hâkimliği’ne müracaat edilmesine karar verdi.

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