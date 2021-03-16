Teknoloji Bazı kullanıcılar iPhone gövdesindeki renk değişiminden şikayet ediyor
MOBİL

Bazı kullanıcılar iPhone gövdesindeki renk değişiminden şikayet ediyor

iPhone 11 ve iPhone 12 kullanıcıları, telefon gövdesindeki renklerin hızlı bir şekilde değişmesinden şikayetçi. Hiçbir sürtünme ve benzer fiziksel bir yıpranma olmadan renklerin farklılaşması ciddi bir problem olarak görülüyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone 12
iPhone 12

Bazı iPhone 11 ve iPhone 12 kullanıcıları, alüminyum kasanın renklerinin değişmesinden şikayet ediyor. Paylaşılan bir görsel, kırmızı renkteki iPhone 12'nin güç düğmesinin yan kısmında turunculaşma meydana geldiğini gösteriyor. Bu durumun aslında kısa bir süre kullanımdan sonra meydana geldiği de özellikle belirtiliyor. Yani aslında sürtünme gibi bir durum söz konusu değil.

Daha çok iPhone 12'lerde problem yaşansa da bazı kullanıcılar iPhone 11 ve iPhone SE'lerde de aynı sıkıntıdan muzdarip.

Bazı iPhone 11'lerde de problemler var

Bu iPhone'un kullanıcısı, ürünle birlikte şeffaf bir kılıf tercih ettiğini ifade ediyor. Doğal olarak akıllara ilk etapta kılıftan kaynaklı bir problem gibi geliyor olsa da benzer sorunu yaşayan çok fazla kişi var. iPhone 11 ve iPhone 12'lerde yaşanan bu problem aslında az da olsa iPhone SE'de meydana gelebiliyor.

Sınırlı sayıdaki rapor üzerinden yola çıkıldığında renk kaybının üretim hatası olabileceği konusu gündeme geliyor. Ama Apple cephesinden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yok. Yani bu modellerin değiştirilip değiştirilmeyeceği bilinmiyor.

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