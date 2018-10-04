Teknoloji Çin ABDnin teknolojik sırlarına mini çiplerle erişiyor
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Çin ABD'nin teknolojik sırlarını 'mini çip'lerle çalıyor iddiası - Son dakika haberleri

Çin ABD'nin teknolojik sırlarına 'mini çip'lerle erişiyor

ABD'nin teknoloji sırlarını çalmak için Çin’de üretilen bilgisayar ekipmanlarına "minik casus çipler" eklendiği ileri sürüldü. Pirinç büyüklüğündeki minik casus çiplerin yerleştirildiği bilgisayarların Amazon ve Apple başta olmak üzere ABD firmaları ve kamu kurumlarında kullanıldığı belirtiliyor.

Haber Merkezi AA
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Çin’de üretilen bilgisayar ekipmanlarına ABD'nin teknoloji sırlarını çalmak için "minik casus çipler" eklendiği iddia edildi.

The Bloomberg News’in haberine göre, pirinç büyüklüğündeki çiplerin yerleştirildiği bilgisayarların, Amazon ve Apple başta olmak ABD firmalarında ve kamu kurumlarında kullanıldığı belirtildi.

"Gizli bir giriş kapısı"

Habere göre, hala devam eden 3 yıllık gizli bir araştırmada Çinlilerin, bilgisayar donanımlarına yazılımdan daha etkili ve tespiti zor şekilde “gizli bir giriş kapısı” oluşturmayı başardıkları ifade edildi.

İsmini vermek isteyemeyen bir Amerikalı yetkili, Çin Halk Kurtuluş Ordusuna ait bir birimin, ABD merkezli Super Micro Computer Inc. için Çin’de üretilen ekipmanlara casus çipleri yerleştirmeye müdahil olduğunu savundu.

Super Micro’nun Savunma Bakanlığı bilgi merkezleri, CIA’nın insansız hava aracı operasyonları ve donanma savaş gemilerinin yerleşik ağları için parçalar ürettiği açıklandı.

Güvenlik incelemesinden geçiyor

Amazon’un, yazılım şirketi Elemental’ı satın almasıyla problemin keşfedildiği bildirildi. Şirketin, Kaliforniya merkezli Super Micro tarafından sağlanan ekipmanları güvenlik incelemesinden geçirmeye başladığı ifade edildi.

Casus mini çiplerin, Apple, Amazon'un web hizmetleri ve benzer şirketler tarafından işletilen veri merkezlerinde kullanılan bilgisayar anakartları için tasarlandığı kaydedildi.

Çıkan haber üzerine Apple ve Amazon, hiçbir zaman ekipmanlara yerleştirilmiş “kötü amaçlı çiplere” rastlamadıklarını belirtti. Super Micro da casusluk olayı hakkında bilgisi olmadığını açıkladı.

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