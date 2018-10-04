4 Ekim 2018 Perşembe gün sonu haberleri

AA

TRT World Forum'un kapanış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin oyalamaya devam etmesi halinde referanduma gidebileceklerini söyledi. Erdoğan, "Merkel’e söyledim, almayacaksanız biz yolumuzu çizelim. Bu böyle gitmez, bize düşen 81 milyona gitmek. 81 milyon ne karar verirse ona bakmak. Arkadaşlarımla da bir masaya yatıralım, 'Tamam' denildiği anda hemen adımımızı atarız" ifadelerini kullandı. Devamı >>

Batman'da şehit sayısı 8'e yükseldi

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Yahya Şen şehit oldu. Sabah saatlerindeki hain saldırıda 7 askerimiz şehit düşmüş, 2 askerimiz ise ağır yaralanmıştı. Devamı >>

Türkiye'den Güney Kıbrıs'a uyarı: Hiç kimseye izin vermeyiz

Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin 572 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak 3 trilyon dolarlık doğalgaz rezervleri üzerinde büyük oyun oynamaya kalkışan Güney Kıbrıs'a sert bir uyarı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, hiçbir yabancı ülke, şirket veya geminin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında izinsiz hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına fırsat vermeyeceğini açıkladı. Devamı >>

Türkiye'nin cari açığını azaltacak dev yatırım

Bursa'da otomotiv sanayisine yönelik önemli bir yatırımın temeli atılıyor. 100 milyon euro yatırımla Türkiye’nin ilk alüminyum motor bloğunun üretileceği fabrika cari açığın 2.3 milyar dolar azalmasına da katkı sağlayacak. Devamı >>

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İsrail'den S-300 açıklaması: İran'a dokunulmazlık sağlamayacak

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemi teslim etmesiyle ilgili konuştu. Hanegbi,"Suriye'ye her ne tür silah ulaşırsa ulaşsın, İranlılar dokunulmazlıktan yararlanamayacaklar. Bizim kırmızı çizgimiz var. Suriye'deki her İran askeri gücü, ulusal güvenliğimize zarar veriyor ve biz bunu yok ederiz" diye konuştu. Devamı >>

ABD'den Rusya'ya sert uyarı: Karşılık vereceğiz

Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Rusya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na uymak zorunda aksi takdirde ABD'nin buna karşılık vermesi gerekecek. KSYÖ'ye yönelik siber saldırı girişimi, Rusya'nın umursamaz ve sorumsuz davranış biçiminin sonuncusu" ifadelerini kullandı. Devamı >>

İkinci kez dolandırılmaktan polis kurtardı

Kütahya'da geçen ay kendisini polis olarak tanıtan kişilerce 55 bin lirası dolandırılan kişiyi, aynı yöntemi kullanan şüphelilere 25 bin lirasını vermek üzereyken polis engelledi. Devamı >>

40 bin dolarlık yüzüğü yutarak çalan turist hastanede bekletiliyor

Muğla'da İrlanda uyruklu İan Camppel, girdiği kuyumcudan yutarak çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğün çıkartılması için hastanede gözetim altına alındı. Ultrasonla kontrol eden doktorlar yüzüğün turistin bağırsağında olduğunu tespit etti. Devamı >>

Akıncı İHA’ya Aselsan’dan özel radar

Çift motorlu Akıncı İnsansız Hava Aracı için Aselsan'ın özel bir radar geliştirmek için çalışma yürüttüğü öğrenildi. Üzerinde çalışılan radarın yaydığı elektronik dalgalar ile aynı anda farklı yönlerin taramasını yapabilirken, yüzlerce hedefi de takip edebildiği belirtildi. Devamı >>

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Cansız bedeni sosyal medyadan paylaşmak için birbirleriyle yarıştılar

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan sulama kanalında sürüklenen cansız bedeni gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler cansız bedeni kanaldan çıkardı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar olay yerine koşarak cep telefonlarıyla olayı görüntüleyip sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştılar. Devamı >>

14 milyon yıllık balık fosili bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde kömür arama çalışmaları sırasında sedimanter kayaç içinde, Orta Miyosen Dönemi'ne ait, 14 milyon yıllık balık fosili ortaya çıkarıldı. Laboratuvarda incelenen fosilin bir göl balığına ait olduğu edinilen bilgiler arasında.Devamı >>

Tekirdağ'da derenin 'kırmızı' akmasına neden olan işletme bulundu

Çerkezköy'de Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresi'nin 'kırmızı ve pembe' akmasına neden olan tesisin bir geri dönüşüm fabrikası olduğu belirlendi. Çerkezköy Kaymakamlığı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bataklık ve sazlık arazi boyunca deredeki kirlilik takip edilmiş ve atığı dereye veren işletme tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı. Devamı >>

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camilerin kapıları kapatılmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliğinde yaptığı konuşmada "Tüm şehitlerimiz için ve bu mücadelemizi aksatmadan kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız" dedi. Erdoğan, ayrıca "Camilerin sadece namaz vakitlerinde açık olması bize yetmez. Sadece Sultahamet'in kapsını açık olması, Süleymeniye'nin açık olması yetmez. Bütün camilerimizin kapıları devamlı açık olması lazım" çağrısında bulundu.Devamı >>

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İstanbul’da taksi, dolmuş ve minibüse zam geliyor

İstanbul'da gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonrası, taksi, taksi-dolmuş ve minibüse zam yapılacağı açıklaması geldi. Açıklamayı yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu zam oranının 1 ay içerisinde yapılacak ikinci toplantıda açıklanacağını belirtti. Devamı >>

Pervin Buldan zorla getirilecek

Ankara 18. ağır ceza mahkemesi, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın zorla getirilmesine karar verdi. Devamı >>

Türk polisinin ilk köpeği Dolf'ün 1930'da çekilen fotoğrafı

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen ilk polis köpeği 'Dolf'ün fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. #Tbt etiketiyle paylaşılan Dolf'un fotoğrafına sosyal medya kullanıcıları da ilgi gösterdi. Devamı >>

Bayan Trump'ın, Trump'sız Afrika turundan ilk kareler