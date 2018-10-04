Gündem İkinci kez dolandırılmaktan polis kurtardı
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Aynı yöntemle ikinci kez dolandırılmaktan polis kurtardı

İkinci kez dolandırılmaktan polis kurtardı

Kütahya'da geçen ay kendisini polis olarak tanıtan kişilerce 55 bin lirası dolandırılan kişiyi, aynı yöntemi kullanan şüphelilere 25 bin lirasını vermek üzereyken polis engelledi.

Haber Merkezi AA
Dolandırıcılar tarafından aynı yöntemle ikinci kez dolandırılmaktan polisler kurtardı.
Dolandırıcılar tarafından aynı yöntemle ikinci kez dolandırılmaktan polisler kurtardı.

Kütahya'da geçen ay kendisini polis olarak tanıtan kişilerce 55 bin lirası dolandırılan Ramazan Çakır'ı, aynı yöntemi kullanan şüphelilere 25 bin lirasını vermek üzereyken polis engelledi.

  • Gediz ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Ramazan Çakır'ı telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, banka hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını ve şüphelilerin yakalanması için para vermesi gerektiğini söyledi.

Dolandırıcılara inanan Çakır, Gediz ilçesinden Kütahya'ya gelip banka şubesine 25 bin lira çekmek için gittiği sırada yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şubesi hırsızlık ekipleri, MOBESE kameralarından dolandırıcılarla telefonla irtibat halinde olan Çakır'ın Cumhuriyet Caddesi'nde bulunduğunu tespit etti.

"Polise parola sordu"

Kendilerinin polis olduğunu, telefonla konuştuğu kişinin ise dolandırıcı olduğunu anlatmaya çalışan ekibe inanmayan Çakır, parola sordu. Durumu fark eden dolandırıcı ise bu sırada telefonu kapattı.

  • Parolaya cevap veremeyen polislere inanmayan Çakır, "Telefondaki polis, 'Parayı almaya gelecek polis arkadaşımıza parola soracaksın.' dedi. Parola da 43. Siz parolayı bilemediniz. Polis değilsiniz." dedi.

İkna edilemekte güçlük çekilen Çakır, durumu anlayabilmesi ve ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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