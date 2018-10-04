İstanbul’da taksi, dolmuş ve minibüse zam geliyor

Toplantı sonrası konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 4 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verdikleri zam taleplerinin 1 ay içerisinde gerçekleştirilecek ilk UKOME toplantısında karara bağlanacağını açıkladı.

Tarifelere zam yapılacak

Aksu şunları söyledi:

"Taksici esnafı 1 yıl önce zam almıştı. Giderlerimiz yüzde 50 arttı. Zam talebimizi 4 ay önce belediyeye vermiştik. Bu toplantıda konuyu İlk gündem maddesi olarak istedik fakat komisyon başkanımız 1 ay içerisinde tekrar bir toplantı yapılması gerektiğini kaydetti. Zamla ilgili çalışma yapacağız ve ilk UKOME toplantısında taksi, taksi-dolmuş ve minibüs ücret tarifelerine zam yapılacak''



Eyüp Aksu

UBER de konuşuldu

UBER'le ilgili ise Aksu, "Bundan sonra İBB, yol belgesi vermeyecek. Bugün bu madde görüşüldü; fakat karara bağlanmadı. Ama UBER'in yok edilmesi, çalışmaması için İBB çok hassas davranıyor. Araç koltuk sayısını da inşallah bir sonraki toplantılarda 11+1 olarak revize edeceğiz. Bunlar da 8+1 ile taksicilik yapamayacaklar" dedi.

Taksiciler AKOM önünde toplandı

Bir grup taksici ise Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yapıldığı sırada, Eyüpsultan'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) önünde toplandı.

İçeride toplantı sürerken AKOM önünde toplanan taksiciler davul, zurna ve kemençe eşliğinde halay çekip horon teptiler.

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