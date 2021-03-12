Teknoloji Çin, ikinci denemede Long March 7A roketini başarıyla uzaya fırlattı
BİLİM

Çin, ikinci denemede Long March 7A roketini başarıyla uzaya fırlattı

Çin, yeni nesil roketi Long March 7A’yı ikinci denemede başarılı şekilde fırlatıldı. Böylece roket Hainan eyaletindeki Wenchang Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilmiş oldu.

Haber Merkezi İHA
Long March 7
Long March 7

Çin, yeni nesil Long March 7Aroketini ikinci denemede sabah erken saatlerde Hainan eyaletindeki Wenchang FırlatmaMerkezi’nden başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.

Çin Uzay, Bilim ve Teknoloji Kurumu (CASC) tarafından yapılan açıklamada, roketin uzay ortamı izleme gibi yeni teknolojileri test etmek için Shiyan-9 uydusunu taşıdığını belirtildi. Çin’in 2025’ten önce her yıl 3 ila 5 Long March (Uzun Yürüyüş) 7A roketi fırlatmayı planladığı aktarıldı.

Long March roketleri, ağır ve hafif yükleri uzaya taşımak için kullanılıyor.

Öte yandan, Çin’in Mart2020de Long March 7A’yı fırlatmaya yönelik ilk girişimi, WenchangUzayFırlatma Merkezi'nde fırlatma hatası nedeniyle kalkışından kısa süre sonra patlamıştı. Çinli yetkililer, mühendislerin kazanının nedenini araştıracaklarını söylemişti.
Uzayprogramı için ana fırlatıcı görevi gören LongMarch roketleri, ağır ve hafif yükleri uzaya taşımak için kullanılıyor.

Çin uzay istasyonunu 2022'de tamamlamayı planlıyor
TEKNOLOJİ
Çin uzay istasyonunu 2022'de tamamlamayı planlıyor
Abone Ol Google News
Aslan hata yapmadı

Aslan hata yapmadı

​Galatasaray 2 hafta aradan sonra galibiyet aldı.
Ankara Valisi Şahin korkuttu

Ankara Valisi Şahin korkuttu

​İstanbul yolunda rahatsızlanınca Sakarya'da hastaneye kaldırıldı.
Stop Gülen!

Stop Gülen!

FETÖ'nün karanlık yüzü Amerikalılara gösterildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.