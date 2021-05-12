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Teknoloji Çinli Xiaomi ABDnin kara listesinden çıkarıldı
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Çinli Xiaomi ABD'nin kara listesinden çıkarıldı

ABD hükümeti, Çinli üretici Xiaomi'yi kara listeden çıkarmayı kabul etti. Bu kara liste, Xiaomi ürünlerinin kısıtlanmasının yanı sıra ABD vatandaşlarının ve kuruluşlarının şirkete yatırım yapmasını da engelliyordu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Çinli Xiaomi ABDnin kara listesinden çıkarıldı
Xiaomi

ABD, bir süre önce 'ulusal güvenlik' nedeniyle bazı Çinli üreticileri kara listeye eklemişti. Listenin ilk sıralarında ise Xiaomi yer alıyordu. Yaşanan gerilim her iki ülke için de ekonomik kayıp anlamına gelirken ilişkileri de olumsuz etkiliyordu.

Xiaomi'nin problemleri ortadan kaldırmak için Şubat'ta başlattığı yasal süreç sonuçlandı. Mahkemenin verdiği karardan sonra ABD hükümeti de açıklama yaparak Xiaomi'nin kara listeden çıkarılmasını sağlayacak bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. ABD mahkemelerindeki bir dosyaya göre Savunma Bakanlığı da son olarak bu kararı onayladı.

Haber kaynaklarına göre "taraflar, bu davayı ihtilafa gerek kalmadan çözecek bir yol üzerinde anlaştılar."

Süreç nasıl işledi?

Xiaomi, Ocak başında Trump yönetimi tarafından 'komünist Çin askeri şirketi' olarak suçlanarak kara listeye eklenmişti. Bu durum, ABD menşeili yatırımcıların Xiaomi'ye yatırım yapacağı ve ABD borsalarından çıkarılacağını göreceği anlamına geliyordu.

Çinli üretici bu süreçte halka açık bir şirket olduğunu savunarak kara listeye alınmasına karşı geçici bir ihtiyati tedbir aldı.

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