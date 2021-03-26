Çip kıtlığı nedeniyle akıllı telefonlara zam gelebilir

Birçok faktör nedeniyle şu anda küresel çapta bir çip kıtlığı yaşanıyor. Bu durum akıllı telefonlar; bilgisayarlar, konsollar ve hatta otomobiller de dahil olmak 'elektronik sistemler üzerinde çalışan' tüm sektörleri olumsuz etkiliyor.

Üreticiler, pandemi ve üretimde yaşanan zorluklar nedeniyle akıllı telefon fiyatlarının artabileceğini öngörüyor. Xiaomi Başkanı Wang Xiang, şirketin kazançlarını açıkladığı bir toplantıda bunu özellikle belirtiyor. Xiang, açık bir şekilde fiyatların doğrudan artacağını dile getirmese de fikir bu yönde.

Aslında bu durum yalnızca akıllı telefonlar için değil, elektronik tüm ürünler için geçerli.

Kesinlikle donanımlarımızın maliyetlerini optimize etmeye devam edeceğiz.

Xiaomi Başkanı, açıklamasına şu şekilde devam ediyor:

Donanımlarımızın maliyetlerini optimize etmeye devam edeceğiz. Dürüst olmak gerekirse, tüketicilere iyi fırsatlar sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ancak bazen, farklı durumlarda maliyet artışının bir kısmını tüketiciye yansıtmamız gerekebilir.

Küresel kıtlık nedeniyle akıllı telefon üretmenin maliyetleri önemli oranda artıyor. Peki bu durum son kullanıcılar için ne anlama geliyor? Maalesef bu, belirli bir fiyata inmesini beklediğiniz akıllı telefonların fiyatlarının daha da yükselmesine neden olacak gibi görünüyor. Fiyatların ne kadar yükseleceği ya da bu artışın ne kadar süreceği konusu ise belirsiz.

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