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Teknoloji

Cumhurbaşkanı 'Biri asil biri yedek' diyerek açıkladı: İşte uzaya gidecek ilk yolcularımız

Uzaya gidecek Türk belli oldu. İlk uzay yolcumuz uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever.

13:14 . 29/04/2023 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever

Uzaya gidecek Türk belli oldu. İlk uzay yolcumuz uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever.


''Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor''
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Yedek uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz."
açıklamasında bulundu.


Ayrıntılar geliyor...



Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te: Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te: Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TEKNOFEST alanına Togg ile geldi. İki lider Kızılelma ve Hürjet'e imza atacak. Erdoğan, ''Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık. Gençlerimize ben de yapabilirim özgüvenini biz kazandırdık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizler inşa edeceksiniz. Gençler unutmayın, biz artık sizin zamanınızın misafiri durumundayız. Tam bağımsızlık hayalini gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz'' açıklamasında bulundu. Aliyev, ''Türkiye büyük Türk dünyasının birleşmesi için büyük rol oynuyor. Türk Savunma Sanayii bugün bütün dünya tarafından kabul ediliyor. Yakında zamanda Azerbaycan'da Bayraktar Merkezi kurulacak. Kızılelma kısa zamanda Azerbaycan semalarında da olacak'' ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'a da canlı bağlanan Erdoğan, ''Değerli kardeşim İlham Bey, Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber oldu. İlham gardaşım Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut size verdi. Camisiyle, yurduyla beraber adeta bir Azerbaycan şehri inşa etme kararı verdiler. Bugün bu vesile ile bunun temelini atacağız'' dedi.



#Uzay
#Alper Gezeravcı
#Cihangir Atasever
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