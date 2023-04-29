Cumhurbaşkanı 'Biri asil biri yedek' diyerek açıkladı: İşte uzaya gidecek ilk yolcularımız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TEKNOFEST alanına Togg ile geldi. İki lider Kızılelma ve Hürjet'e imza atacak. Erdoğan, ''Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık. Gençlerimize ben de yapabilirim özgüvenini biz kazandırdık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizler inşa edeceksiniz. Gençler unutmayın, biz artık sizin zamanınızın misafiri durumundayız. Tam bağımsızlık hayalini gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz'' açıklamasında bulundu. Aliyev, ''Türkiye büyük Türk dünyasının birleşmesi için büyük rol oynuyor. Türk Savunma Sanayii bugün bütün dünya tarafından kabul ediliyor. Yakında zamanda Azerbaycan'da Bayraktar Merkezi kurulacak. Kızılelma kısa zamanda Azerbaycan semalarında da olacak'' ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'a da canlı bağlanan Erdoğan, ''Değerli kardeşim İlham Bey, Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber oldu. İlham gardaşım Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut size verdi. Camisiyle, yurduyla beraber adeta bir Azerbaycan şehri inşa etme kararı verdiler. Bugün bu vesile ile bunun temelini atacağız'' dedi.