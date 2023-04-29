Cumhurbaşkanı 'Biri asil biri yedek' diyerek açıkladı: İşte uzaya gidecek ilk yolcularımız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever
Uzaya gidecek Türk belli oldu. İlk uzay yolcumuz uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever.
''Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor''
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Yedek uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz."
açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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12 dakika önce