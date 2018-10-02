Duvar ustası robot inşaat işlerini ele geçirecek

Gelecekte mesleklerin robotlar tarafından ele geçirileceği yönünde düşünceler uzun süredir bulunuyor. Japonya’da faaliyet gösteren bir firma yeni inşaat ustası robotunu tanıtarak bu durumun ne kadar yakın olduğunu gösterdi. HRP-5P isimli robot bir inşaat işçisi gibi çalışıyor.

HRP-5P ölçüleri dikkete alıyor, objeleri anlayabiliyor ve yerlerinden hareket ettirerek farklı görevleri yerine getirebiliyor. Yayınlanan videoda ufak bir duvar parçasını ellerine alarak duvara monteleme işlemlerini de yapan insansı robot, bu alanda insan işçilere olan ihtiyacı bitirebilir gibi gözüküyor.

Geliştiriciler, HRP-5P robotunun bir endüstri ve akademik işbirlik sonucunda ortaya çıktığını açıkladı. İnsansı robotların özellikle bina inşaat alanlarında, yine uçak ve gemi yapımı gibi büyük inşaların gerçekleştirildiği alanlarda nasıl performans göstereceğiyle ilgili araştırmalarda kullanıldığı belirtiliyor.

Robotların yakın gelecekte bu tarz işleri, insan işçilerden devralmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bina inşaatlarının yanısıra hava araçları ve gemi yapımında da faydalı olabileceği düşünülen HRP-5P, farklı alanlarda kullanılabilir oluşuyla büyük bir potansiyele sahip. İnsansı robotu geliştiren ekip, HRP-5P'yi daha fazla ilerleme sağlanabilecek bir 'platform' olarak ele alacak özel şirketlerle iş birliği yapmayı hedefliyor.

İnsansı robotun, Japonya’da artık bilinen bir sorun haline gelen nüfus açığı sorununun, nüfus göçü almak yerine teknoloji kullanılarak kapatılmasına yardımcı olabileceği de söyleniyor. AIST, HRP-5P gibi robotların, Japonya'nın yaşlanan sakinlerinden ve azalan doğum oranlarından kaynaklanması beklenen 'iş gücü noksanlığı' ile mücadele etmeyi hedeflediğini açıkladı. Firmaya göre bu robotlar sayesinde, zaten az sayıda olan insan işçiler daha az tehlikeli ve daha hafif işlerde çalışabilecek.

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