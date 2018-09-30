Teknoloji Elon Musk istifa edip 40 milyon dolar tazminat ödeyecek
OTOMOBİL

Elon Musk istifa edip 40 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında şirketin yönetim kurulu başkanlığından ayrılacak. Musk, kendisi ve şirketi adına toplam 40 milyon dolar ceza ödeyecek

Haber Merkezi AA
Elon Musk, şirket hisselerini toplamak için yatırımcılara hisse başına, mevcut değerinin beşte bir daha fazlası olan 420 dolarlık ödeme yapmayı teklif edeceğini duyurmuştu.
Elon Musk, şirket hisselerini toplamak için yatırımcılara hisse başına, mevcut değerinin beşte bir daha fazlası olan 420 dolarlık ödeme yapmayı teklif edeceğini duyurmuştu.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında şirketin yönetim kurulu başkanlığından ayrılacağı, kendisi ve şirketi adına toplam 40 milyon dolar ceza ödeyeceği bildirildi.

  • ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonundan (SEC) yapılan açıklamaya göre Musk, 45 gün içinde şirketin yönetim kurulu başkanlığından istifa edecek ve gelecek 3 yıl boyunca bu pozisyona aday olamayacak.

Musk, Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) olmaya devam edecek.

Açıklamada, Musk'ın, "davadaki suçlamaları kabul ya da reddetmeden" kendisi ve şirketi adına 20'şer milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

Musk, SEC ile anlaşmasından önce uzaya gönderilen Tesla'nın fotoğrafını paylaştı. Aracın ekranındaki 'dont panic' yazısı dikkatleri çekti.

Dava süreci

SEC, perşembe günü, Musk'ın, Tesla hisselerini geri toplamak ve borsadan çekmek için mali kaynak bulduğuna ilişkin açıklamasının "doğru olmadığı ve yanlış yönlendirici olduğu" suçlamasıyla dava açmıştı.

Tesla, 18 Ağustos'ta şirketin ABD Adalet Bakanlığı tarafından da soruşturulduğunu açıklamıştı.

Musk, 13 Ağustos'ta Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Tesla'yı hisse başına 420 dolar teklifle New York borsasından çekme planını 2 Ağustos'ta şirketin yönetim kuruluyla paylaştığını bildirmiş ve Suudi Arabistan varlık fonunun kendisiyle 2017'nin başından beri Tesla'yı borsadan çekme konusunda görüştüğünü kaydetmişti. Musk, 24 Ağustos'ta ise şirketin yönetim kurulu ve hissedarlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından, Tesla'nın borsadan çekilme kararının iptal edildiğini duyurmuştu.

REKLAM
  • Musk'ın ilk açıklamasından bugüne kadar Tesla'nın hisseleri yüzde 20 düştü, bu dönemde şirketin piyasa değeri de yaklaşık 12,2 milyar dolar azaldı.

Musk, ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin de yöneticisi konumunda bulunuyor.

Elon Musk'a dolandırıcılık davası açıldı
TEKNOLOJİ
Elon Musk'a dolandırıcılık davası açıldı

Facebook'ta kriz bitmiyor
TEKNOLOJİ
Facebook'ta kriz bitmiyor

Fırtına korkususokakları bomboş bıraktı

Fırtına korkususokakları bomboş bıraktı

​Art arda yapılan uyarılar sonrası insanlar sokağa çıkamadı.
Ağır bilanço: 832 ölü!

Ağır bilanço: 832 ölü!

​Deprem ve tsunami vurdu: Her geçen saniye bilanço artıyor.
İstanbul'da binayayıldırım düştü

İstanbul'da binayayıldırım düştü

Beykoz'da şiddetli yağışın ardından yıldırım nedeniyle yangın çıktı.
Felaketin fotoğrafları

Felaketin fotoğrafları

​En acı görüntüler: Her yer cesetlerle doldu!
Mevlana:Asırları aşan sözler

Mevlana:Asırları aşan sözler

​Ölümü 'Şeb-i Arus' olarak gören büyük İslam alimi Mevlana, 811 yıl önce bugün dünyaya geldi.
Kasırga yön değişti

Kasırga yön değişti

​Meteoroloji 'tedbir' konusunda uyarıda bulundu.
'Tarihi intihar'

'Tarihi intihar'

​Cumhurbaşkanı 'sandığa gitmeyin' dedi: Tartışmalı oylama başladı!
Dostluğu perçinledik

Dostluğu perçinledik

​Erdoğan, tarihi Almanya ziyaretinde Merkel ile 2,5 saatlik bir görüşme yaptı.​

'Tezgahımı mı hazırlıyor'

'Tezgahımı mı hazırlıyor'

​Şenol Güneş maç sonu sert tepki gösterdi.

PKK'ya karşıpaletli devriye

PKK'ya karşıpaletli devriye

​Karadeniz'de vatandaşlar PKK'lı teröristleri bölgeye sokmamakta kararlı.​
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Yalova'dan sonra Muğla'da da meydana geldi.
Mihraç’ın adamı ABD’den istenecek

Mihraç’ın adamı ABD’den istenecek

​Terörist Mihraç Ural EYP'li saldırıdan ağır yaralı kurtulmuştu.
ABDBasra'dan çekildi

ABDBasra'dan çekildi

​Amerika gösterilerle sarsılan Basra'dan çekiliyor.
Gazze sanayisiçökmek üzere

Gazze sanayisiçökmek üzere

​İsrail ablukası sanayi üretimini de etkiliyor.
Teknofest dünya ikincisi

Teknofest dünya ikincisi

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.