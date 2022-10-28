Teknoloji Elon Muskın Twitterı satın alır almaz ilk yaptığı iş bakın ne oldu
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Elon Musk'ın Twitter'ı satın alır almaz ilk yaptığı iş bakın ne oldu

Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi. Musk'ın aralarında Twitter CEO'su Parag Agrawal ve CFO Ned Segal'ın da bulunduğu 4 üst düzey yöneticiyi kovduğu iddia edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Muskın Twitterı satın alır almaz ilk yaptığı iş bakın ne oldu
Elon Musk

ABD basınında yer alan ve konuya aşina isimsiz kaynaklara dayandırılan haberlerde, Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlandığı aktarıldı.

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Söz konusu haberlerde Musk'ın, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden aldığı kaydedildi.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" bildirmişti.

Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı.

Ancak Musk, ekim ayı başında, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter'a 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için mektup göndererek, ilk fiyattan yeniden teklif vermişti.

Twitter'ın Musk'a karşı açtığı davayı gören yargıç, satın alma anlaşmasının 28 Ekim'e kadar tamamlanması için davanın durdurulmasına karar vermişti.

Elon Musk Twitter'ı resmen satın aldı
DÜNYA
Elon Musk Twitter'ı resmen satın aldı

Elon Musk: Twitter'ı satın alırım ama tek şartla
FOTOĞRAF 7
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Tesla ve SpaceX CEO'su, Twitter'ın kullanıcı hesaplarının gerçekliğini nasıl kontrol ettiğini göstermesi halinde sosyal medya platformunu satın alma anlaşmasını hayata geçireceğini söyledi.
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Sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediği veya yanıtlamayı reddettiği gerekçesiyle Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını 8 Temmuz'da fesheden Elon Musk, bir kullanıcı yorumuna verdiği yanıtta, anlaşmayı yeniden devreye sokma şartını açıkladı.
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'YÖNTEMİ GÖSTERSİN'

ABD'li yüksek teknoloji devi, Twitter'ın hesapların gerçek olup olmadığını belirlemek için hesaplardan örnek alma yöntemini kendisiyle paylaşması halinde, satın alma anlaşmasının orijinal şartlarda devam edeceği mesajını verdi:
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\"Twitter, 100 hesabı örnekleme yöntemini ve gerçek olduklarını nasıl doğruladığını açık şekilde aktarırsa, anlaşma orijinal şartlarda devam etmelidir.\"
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\"Ama ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptıkları bildirimlerin büyük oranda yanlış olduğu ortaya çıkarsa, o zaman anlaşma devam etmemelidir.\"
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YÜZDE 5'İNDEN AZININ SAHTE YA DA SPAM OLDUĞUNA KİM İNANIR?

Sosyal medya platformunun \"Twitter günlük kullanıcılarının yüzde 5'inden azı sahte ya da spam\" iddiasına kullanıcıların inanıp inanmadığıyla ilgili evet ya da hayır diye yanıtlanan anket açan Musk, kendisini gerçek bot sayısını saklamaya çalışan Twitter'la mücadele ederken tasvir eden bir memenin altına 100 emojisi bıraktı.
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ABD'de şirketlerin şeffaflık ve operasyonlar hakkında bilgi sağlamak için SEC'e düzenleyici belgeler sunması gerekiyor.
Elon Musk: Twitter'ı satın alırım ama tek şartla
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ı almak için şartını açıkladı. İsteğinin yerine getirilmesi halinde sosyal medya platformunu satın alma anlaşmasını hayata geçireceğini söyledi.
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