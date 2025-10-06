Epic Games 9-16 Ekim ücretsiz oyunları belli oldu: Haftaya neler geliyor?

Yeni Şafak
23:526/10/2025, Pazartesi
G: 7/10/2025, Salı
Epic Games Store bu hafta iki ücretsiz oyunla oyuncuları sevindirdi. Gravity Circuit ve Albion Online Düzenbaz Kalfa Paketi 9-16 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olacak. Peki haftaya Epic Games hangi oyunları verecek?

Epic Games Store, oyunseverlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Her hafta sunduğu ücretsiz yapımlarla dikkat çeken platform, bu kez iki farklı oyunu daha ücretsiz hale getirdi. Üstelik önümüzdeki hafta için de sürprizler yolda.


Bu haftanın ücretsiz oyunları: Gravity Circuit ve Albion Online Düzenbaz Kalfa Paketi

Epic Games’in 9–16 Ekim tarihleri arasında ücretsiz sunduğu oyunlar belli oldu. Bu haftanın öne çıkan yapımı, retro grafiklere sahip aksiyon-platform oyunu Gravity Circuit. Fütüristik bir dünyada geçen oyun, “dünyanın son umudu” olarak savaşan bir kahramanın hikâyesini anlatıyor. Ayrıca popüler çevrim içi rol yapma oyunu Albion Online için 55 dolar değerindeki Düzenbaz Kalfa Paketi (Rogue Journeyman Bundle) da ücretsiz olarak sunuluyor.


Epic Games haftaya hangi oyunları verecek?

Epic Games, gelecek haftanın oyunlarını henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak platformun önceki dağıtım trendlerine bakıldığında, bağımsız yapımlar ve yeni çıkış yapan DLC paketlerinin ücretsiz olma ihtimali oldukça yüksek. Yeni oyunların 16 Ekim Perşembe akşamı Epic Games Store üzerinden açıklanması bekleniyor.


Ücretsiz oyunları kütüphanene eklemeyi unutma

9 Ekim’e kadar halen Firestone Online Idle RPG ve Nightingale oyunları ücretsiz olarak indirilebiliyor. Epic Games kullanıcıları, bu yapımları kalıcı olarak kütüphanelerine ekleyebiliyor.

