Teknoloji Eski iPhonelar bölge Fransa olarak seçildiğinde hızlanıyor
MOBİL

Eski iPhone'lar bölge Fransa olarak seçildiğinde hızlanıyor

Apple'ın eski iPhone'lardaki kasıtlı yavaşlatma konusu hemen herkes tarafından biliniyor. Şirketin de geçtiğimiz yıl kabul ettiği bu durum, çeşitli cezalara çarptırılmasına neden oluyor. Ortaya çıkan yeni raporlar ise, eski iPhone'larda bölge Fransa olarak seçildiğinde performans artışı gerçekleştiğini iddia ediyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Eski iPhonelar bölge Fransa olarak seçildiğinde hızlanıyor
iPhone

Eski iPhone'ların kasıtlı olarak yavaşlatılması konusu uzun süredir gündemde. Hatta Apple geçtiğimiz dönemlerde konuyu doğrulayarak bununla alakalı bilgileri de paylaştı. Çin menşeili kaynaklardan yayınlanan yeni rapor ise, iPhone'larda bölgenin Fransa şeklinde seçilmesiyle bir performans artışı görüldüğünü iddia ediyor.

Apple, pilin eskimesi ve performansın pil ömrünü etkilemesini önlemek amacıyla eski iPhone'larda performansı kasıtlı olarak düşürdüğünü kabul ediyor. Performanstaki bu düşüş iPhone'ların doğrudan yavaşladığı anlamına geliyor.

iPhone 7'de yapılan performans testi, durumu rakamlarıyla ortaya çıkarıyor.
iPhone 7'de yapılan performans testi, durumu rakamlarıyla ortaya çıkarıyor.

Bölgeyi değiştirdikten sonra iPhone'un daha hızlı ve akıcı bir deneyim sunduğuna dair çeşitli raporlar var. Ortaya çıkan bilgilere göre iPad'ler için de benzer durum geçerli. Ayrıca bölge değiştirilmeden önceki ve sonraki testlere bakıldığında durum daha net bir şekilde anlaşılabilioyr.

iPhone 7'de yapılan AnTuTu Benchmark testinde 286.632 rakamı elde edilirken bölge değiştirildikten sonra bu rakam 298.321'e yükseliyor.

    Apple, kasıtlı yavaşlatmayla alakalı hangi açıklamayı yapmıştı?

    Apple ürünlerinin kullanım süresini azaltmaya ya da kullanıcı deneyimine zarar verecek hiçbir eylemde bulunmadık ve bulunmayız. Amacımız müşterilerin sevdiği ürünleri üretmek. Ayrıca iPhone'ların mümkün olduğu en uzun süre kullanımı da hedefin diğer bir parçası.

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